У Зеленского раскритиковали ЕС за финансирование России

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк раскритиковал Европу за финансирование России, развязавшей полномасштабную войну против Украины. Он отметил, что такая позиция европейских партнеров стимулирует Москву к расширению боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на T elegram Подоляка.

По его словам, за первые 40 дней войны полномасштабного вторжения Россия получила от европейских стран 37 млрд евро за поставленные энергоресурсы. Подоляк посетовал, что таков объем участия Европы в софинансирования войны.

"Мало того, что у Украины объективно не было такого объема вооружений, как у страны-агрессора, так еще и каждый день россияне получают прямые объемные платежи от европейцев для финансирования дополнительных поставок ракет и снарядов на поля боя", - добавил советник главы ОП.

Подоляк назвал такую позицию европейских партнеров, наряду с недоработанными санкциями против России, стимулом для Москвы к расширению военных действий в Украине, более масштабному уничтожению украинцев и окончательному отказу от неприменения тяжелых вооружений против мирных граждан.

"Зачем все-таки Европа продолжает финансировать россиян?" - задается в конце Подоляк.