ru ua
Вс, 10 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украина строит сегодня график. Подоляк рассказал, когда возможна встреча Зеленского и Путина

Новина українською →
Суббота 09 апреля 2022 23:11
Украина строит сегодня график. Подоляк рассказал, когда возможна встреча Зеленского и Путина Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Перед переговорами президента Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина, наша страна должна одержать пару громких побед. Это поможет Кремлю избавиться от имперских иллюзий, а нашей стране - диктовать свои требования.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Украина строит сегодня график того, как живет мир. Если бы просто говорить, что через неделю мы встретимся на уровне президентов, или через две недели. Нет, это будет не так происходить. Будет происходить следующим образом. Украина готова к большим сражениям. Украина должна одержать победу в этих битвах", - заявил Подоляк.

По словам советника главы Офиса президента, после побед Украина получит более существенную позицию во время переговоров и будет диктовать свои требования. В первую очередь важно, чтобы Россия наконец избавилась от своих имперских иллюзий.

"Я хочу, чтобы вы все поняли - Россия должна избавиться от своих имперских иллюзий. Мы будем делать все, чтобы получить некоторые очень мощные гарантии безопасности, чтобы навсегда закрыть свои границы от имперских амбиций РФ. И президент пойдет на переговоры, когда будет иметь абсолютно четкие позиции для этого", - добавил Подоляк.

Война России против Украины длится сорок пять дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Владимир Путин Российская Федерация Украина
NEWS
45-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
45-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Эмбарго на нефть и газ. Или как Евросоюз может оставить Путина без денег на войну
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Эмбарго на нефть и газ. Или как Евросоюз может оставить Путина без денег на войну