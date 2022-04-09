Украина строит сегодня график. Подоляк рассказал, когда возможна встреча Зеленского и Путина

Перед переговорами президента Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина, наша страна должна одержать пару громких побед. Это поможет Кремлю избавиться от имперских иллюзий, а нашей стране - диктовать свои требования.

"Украина строит сегодня график того, как живет мир. Если бы просто говорить, что через неделю мы встретимся на уровне президентов, или через две недели. Нет, это будет не так происходить. Будет происходить следующим образом. Украина готова к большим сражениям. Украина должна одержать победу в этих битвах", - заявил Подоляк.

По словам советника главы Офиса президента, после побед Украина получит более существенную позицию во время переговоров и будет диктовать свои требования. В первую очередь важно, чтобы Россия наконец избавилась от своих имперских иллюзий.

"Я хочу, чтобы вы все поняли - Россия должна избавиться от своих имперских иллюзий. Мы будем делать все, чтобы получить некоторые очень мощные гарантии безопасности, чтобы навсегда закрыть свои границы от имперских амбиций РФ. И президент пойдет на переговоры, когда будет иметь абсолютно четкие позиции для этого", - добавил Подоляк.