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Вони 8 років вбивали нас, а ми винні, - Зеленський про брехню Кремля

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські військові забрехалися до того, що вже більше ніж шість тижнів стверджують, що не потрапили ні в один цивільний об'єкт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського під час свого нічного звернення.

Глава держави також підкреслив, що вони бояться сказати, що вся російська політика десятки років була помилковою і тільки зруйнувала все, що було у відносинах з Україною попереднього часу.

"Вони бояться визнати те, що десятки років робили помилкові ставки і витрачали колосальні ресурси на повних нікчем, про яких думали, що це герої українсько-російської дружби, а ці нікчеми тільки в одному умільці. У тому, щоб витягати гроші з гаманців, не визнавати помилок. Вони, не бажаючи відмовлятися від нереалістичних політичних амбіцій почали цю війну. Вони звинувачували нас, що війна почалася через нас. Вони 8 років вбивали нас, а ми винні", - заявив Зеленський.

О також зазначив, що російські окупанти витратили в Україні вже близько 2000 ракет, незліченну кількість авіабомб, але при цьому звинувачують у війні Україну.

Нагадаємо, радник глави офісу президента Михайло Подоляк розкритикував Європу за фінансування Російської Федерації, яка розв'язала повномасштабну війну проти України.

Раніше Подоляк розповів, коли можлива зустріч Зеленського і Путіна.

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Володимир ЗеленськийВійна Росії проти України