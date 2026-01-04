До 8 годин без світла: ДТЕК показав графіки для Києва на 5 січня
В Києві у понеділок, 5 січня, продовжать діяти графіки погодинних відключень електроенергії для побутових споживачів. Світла не буде від 4 до 8 годин на добу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДТЕК.
"Київ: графіки відключень на 5 січня. В разі змін, будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі", - сказано у повідомленні.
Як будуть вимикати світло в столиці 5 січня:
- 1.1 черга - світла не буде з 08:00 до 12:00 та з 18:30 до 22:30;
- 1.2 черга - світла не буде з 00:00 до 01:30, з 08:00 до 12:00 та з 18:30 до 20:30;
- 2.1 черга - світла не буде з 08:00 до 12:00 та з 18:30 до 22:30;
- 2.2 черга - світла не буде з 08:00 до 12:00 та з 18:30 до 22:30;
- 3.1 черга - світла не буде з 11:30 до 15:30 та з 22:00 до 24:00;
- 3.2 черга - світла не буде з 11:30 до 15:30;
- 4.1 черга - світла не буде з 11:30 до 15:30;
- 4.2 черга - світла не буде з 01:00 до 05:00 та з 11:30 до 15:30;
- 5.1 черга - світла не буде з 15:00 до 19:00;
- 5.2 черга - світла не буде з 06:00 до 08:30 та з 15:00 до 19:00;
- 6.1 черга - світла не буде з 04:30 до 08:30 та з 15:00 до 19:00;
- 6.2 черга - світла не буде з 06:00 до 08:30 та з 15:00 до 19:00;
Зазначимо, що в Україні 5 січня загалом продовжать діяти графіки погодинних відключень світла. Відключення очікуються у більшості областей. Причини обмежень - наслідки терактів РФ проти української енергетики.
Критична ситуація в енергетиці зараз зберігається у всіх прифронтових регіонах, а також в Одеській області. Росіяни особливо інтенсивно атакують там енергетичну інфраструктуру, теракти відбуваються кожного дня.