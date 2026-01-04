ua en ru
Нд, 04 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

До 8 годин без світла: ДТЕК показав графіки для Києва на 5 січня

Україна, Київ, Неділя 04 січня 2026 21:04
UA EN RU
До 8 годин без світла: ДТЕК показав графіки для Києва на 5 січня Ілюстративне фото: відключати світло в Києві 5 січня будуть весь день (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Києві у понеділок, 5 січня, продовжать діяти графіки погодинних відключень електроенергії для побутових споживачів. Світла не буде від 4 до 8 годин на добу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДТЕК.

"Київ: графіки відключень на 5 січня. В разі змін, будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі", - сказано у повідомленні.

Як будуть вимикати світло в столиці 5 січня:

  • 1.1 черга - світла не буде з 08:00 до 12:00 та з 18:30 до 22:30;
  • 1.2 черга - світла не буде з 00:00 до 01:30, з 08:00 до 12:00 та з 18:30 до 20:30;
  • 2.1 черга - світла не буде з 08:00 до 12:00 та з 18:30 до 22:30;
  • 2.2 черга - світла не буде з 08:00 до 12:00 та з 18:30 до 22:30;
  • 3.1 черга - світла не буде з 11:30 до 15:30 та з 22:00 до 24:00;
  • 3.2 черга - світла не буде з 11:30 до 15:30;
  • 4.1 черга - світла не буде з 11:30 до 15:30;
  • 4.2 черга - світла не буде з 01:00 до 05:00 та з 11:30 до 15:30;
  • 5.1 черга - світла не буде з 15:00 до 19:00;
  • 5.2 черга - світла не буде з 06:00 до 08:30 та з 15:00 до 19:00;
  • 6.1 черга - світла не буде з 04:30 до 08:30 та з 15:00 до 19:00;
  • 6.2 черга - світла не буде з 06:00 до 08:30 та з 15:00 до 19:00;

До 8 годин без світла: ДТЕК показав графіки для Києва на 5 січняДо 8 годин без світла: ДТЕК показав графіки для Києва на 5 січня

Зазначимо, що в Україні 5 січня загалом продовжать діяти графіки погодинних відключень світла. Відключення очікуються у більшості областей. Причини обмежень - наслідки терактів РФ проти української енергетики.

Критична ситуація в енергетиці зараз зберігається у всіх прифронтових регіонах, а також в Одеській області. Росіяни особливо інтенсивно атакують там енергетичну інфраструктуру, теракти відбуваються кожного дня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Графіки відключення світла Відключеня світла ДТЕК
Новини
Дейнеко звільнили з ДПСУ, його місце тимчасово займе Вавринюк
Дейнеко звільнили з ДПСУ, його місце тимчасово займе Вавринюк
Аналітика
Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем