До 8 годин без світла: ДТЕК показав графіки для Києва на 5 січня

В Києві у понеділок, 5 січня, продовжать діяти графіки погодинних відключень електроенергії для побутових споживачів. Світла не буде від 4 до 8 годин на добу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДТЕК.

"Київ: графіки відключень на 5 січня. В разі змін, будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі", - сказано у повідомленні.

Як будуть вимикати світло в столиці 5 січня: