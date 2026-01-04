Відключення світла у більшості областей: "Укренерго" показало графіки на 5 січня

Фото: обмеження торкнуться як побутових споживачів, так і промислових (Getty Images)

У понеділок завтра, 5 січня, у України продовжать діяти графіки погодинних відключень світла. Відключення очікуються у більшості областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укренерго".

У компанії попередили, що обмеження торкнуться як побутових споживачів, так і промислових. "Завтра, 5 січня, у більшості регіонів України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень світла та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)", - йдеться у повідомленні. В "Укренерго" пояснили, що причиною заходів обмеження знову є наслідки російських атак дронами та ракетами на енергоб'єкти України. "Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою - дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком - будь ласка, споживайте її ощадливо", - додали у компанії.