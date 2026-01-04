До 8 часов без света: ДТЭК показал графики для Киева на 5 января

В Киеве в понедельник, 5 января, продолжат действовать графики почасовых отключений электроэнергии для бытовых потребителей. Света не будет от 4 до 8 часов в сутки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ДТЭК.

"Киев: графики отключений на 5 января. В случае изменений, будем оперативно вас информировать в нашем телеграмм-канале", - сказано в сообщении.

Как будут выключать свет в столице 5 января: