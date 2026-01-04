До 8 часов без света: ДТЭК показал графики для Киева на 5 января
В Киеве в понедельник, 5 января, продолжат действовать графики почасовых отключений электроэнергии для бытовых потребителей. Света не будет от 4 до 8 часов в сутки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ДТЭК.
"Киев: графики отключений на 5 января. В случае изменений, будем оперативно вас информировать в нашем телеграмм-канале", - сказано в сообщении.
Как будут выключать свет в столице 5 января:
- 1.1 очередь - света не будет с 08:00 до 12:00 и с 18:30 до 22:30;
- 1.2 очередь - света не будет с 00:00 до 01:30, с 08:00 до 12:00 и с 18:30 до 20:30;
- 2.1 очередь - света не будет с 08:00 до 12:00 и с 18:30 до 22:30;
- 2.2 очередь - света не будет с 08:00 до 12:00 и с 18:30 до 22:30;
- 3.1 очередь - света не будет с 11:30 до 15:30 и с 22:00 до 24:00;
- 3.2 очередь - света не будет с 11:30 до 15:30;
- 4.1 очередь - света не будет с 11:30 до 15:30;
- 4.2 очередь - света не будет с 01:00 до 05:00 и с 11:30 до 15:30;
- 5.1 очередь - света не будет с 15:00 до 19:00;
- 5.2 очередь - света не будет с 06:00 до 08:30 и с 15:00 до 19:00;
- 6.1 очередь - света не будет с 04:30 до 08:30 и с 15:00 до 19:00;
- 6.2 очередь - света не будет с 06:00 до 08:30 и с 15:00 до 19:00;
Отметим, что в Украине 5 января в целом продолжат действовать графики почасовых отключений света. Отключения ожидаются в большинстве областей. Причины ограничений - последствия терактов РФ против украинской энергетики.
Критическая ситуация в энергетике сейчас сохраняется во всех прифронтовых регионах, а также в Одесской области. Россияне особенно интенсивно атакуют там энергетическую инфраструктуру, теракты происходят каждый день.