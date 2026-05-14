В Україні починається атестація митників за європейськими стандартами

18:00 14.05.2026 Чт
2 хв
Перевірка передбачатиме оцінку професійної підготовки, знань законодавства та відповідності антикорупційним стандартам
aimg Анастасія Никончук
В Україні починається атестація митників за європейськими стандартами Фото: Державна митна служба України (facebook.com_UkraineCustoms)
Голова Державної митної служби України Орест Мандзій підписав наказ про початок обов'язкової атестації співробітників митних органів. Перевірка стане частиною реформи митниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Державної митної служби України.

В Україні запускають атестацію митників

Державна митна служба офіційно розпочала процедуру атестації посадових осіб митних органів.

Відповідний наказ 14 травня підписав новий керівник відомства Орест Мандзій.

Атестація передбачена законодавством як обов'язкова одноразова процедура для всіх співробітників митниці.

Перевірка має визначити, чи відповідають працівники займаним посадам, а також чи відповідають вони антикорупційним вимогам, які впроваджуються в рамках реформування митної системи за європейськими стандартами.

Коли розпочнеться перевірка

У Держмитниці повідомили, що до 13 липня планується сформувати спеціальні атестаційні комісії. Безпосередньо сама процедура перевірки має стартувати орієнтовно у вересні.

Першими атестацію проходитимуть заступники голови служби, керівники підрозділів центрального апарату та їхні заступники, а також начальники митних органів та їхні заступники. На цю категорію працівників відведено 18 місяців.

Решта співробітників митних органів повинні пройти атестацію протягом 36 місяців.

Як відбуватиметься атестація

Перевірка складатиметься з трьох етапів. Співробітники мають пройти тестування на знання законодавства України, перевірку загальних здібностей, а також співбесіду.

Під час інтерв'ю комісії оцінюватимуть професійну компетентність працівників і рівень їхньої доброчесності.

Що загрожує за відмову

У Державній митній службі наголосили, що відмова від проходження атестації стане підставою для звільнення з державної служби.

Аналогічні наслідки передбачені і для тих співробітників, які отримають незадовільний результат за підсумками перевірки.

Нагадуємо, що заступник голови Державної митної служби України Іван Коваль заявив про запуск тестового використання чотирьох мобільних скануючих систем американського виробництва Varex Imaging на основних пунктах пропуску на українсько-польському кордоні.

За Єрмака почали вносити заставу
Від Жеваго до Коломойського: чи зможе держава покарати олігархів та не знищити їхній бізнес
Від Жеваго до Коломойського: чи зможе держава покарати олігархів та не знищити їхній бізнес