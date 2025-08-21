ua en ru
8 головних анонсів із презентації Pixel 10, які можуть вплинути на вибір вашого смартфона

Четвер 21 серпня 2025 13:35
8 головних анонсів із презентації Pixel 10, які можуть вплинути на вибір вашого смартфона Чим Google здивувала на презентації Pixel 10 (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

Компанія Google провела презентацію Made by Google 2025, на якій показала цілу низку нових пристроїв і функцій на базі штучного інтелекту. Серед головних новинок - оновлена лінійка Pixel 10, перший пило- та вологозахищений складаний смартфон компанії, новий смарт-годинник Pixel Watch 4, а також аксесуари з підтримкою магнітної зарядки Pixelsnap.

Про те, чим Google здивувала на презентації Pixel 10, розповідає РБК-Україна з посиланням на американський веб-сайт про комп'ютерну техніку The Verge.

Новий складаний Pixel 10 Pro Fold

Google представила Pixel 10 Pro Fold - перший складаний смартфон із захистом від пилу (IP68). Пристрій отримав оновлений дизайн зі зменшеними рамками та 6,4-дюймовим зовнішнім дисплеєм, а також 8-дюймовим внутрішнім екраном.

Працює смартфон на процесорі Tensor G5 (виробляється TSMC) і підтримує бездротову зарядку Qi2 до 15 Вт. Ціна - від 1799 доларів, продажі почнуться 9 жовтня.

8 головних анонсів із презентації Pixel 10, які можуть вплинути на вибір вашого смартфонаPixel 10 Pro Fold має більший зовнішній дисплей (фото: The Verge)

Pixel 10 Pro і 10 Pro XL

Звичайні флагмани Pixel 10 Pro і 10 Pro XL зовні мало відрізняються від попереднього покоління, але отримали чип Tensor G5 і підтримку бездротової зарядки Qi2.

Версія XL підтримує прискорену зарядку до 25 Вт і доступна тільки з 256 ГБ пам'яті і вище (до 1 ТБ). Ціни стартують з 999 доларів за Pixel 10 Pro і 1119 доларів за Pro XL.

8 головних анонсів із презентації Pixel 10, які можуть вплинути на вибір вашого смартфонаPixel 10 Pro і 10 Pro XL виглядають в основному однаково (фото: The Verge)

Базовий Pixel 10 із трьома камерами

Уперше звичайний Pixel 10 отримав систему з трьох камер: основну на 48 Мп, ультрашироку на 13 Мп і телеоб'єктив на 10,8 Мп. Також смартфон оснащений процесором Tensor G5, збільшеною батареєю і дисплеєм з яскравістю до 3000 ніт. Ціна - від 799 доларів.

Pixelsnap - нові аксесуари

Google анонсувала лінійку Pixelsnap з підтримкою магнітної зарядки Qi2: чохли (49 доларів), зарядна шайба (39 доларів), зарядна підставка (69 доларів) і кільце-тримач (29 доларів).

8 головних анонсів із презентації Pixel 10, які можуть вплинути на вибір вашого смартфонаНовий аксесуар-кільце може стати зручною підставкою або тримачем для телефону (фото: The Verge)

Pixel Watch 4

Смарт-годинник Pixel Watch 4 отримав вигнутий екран, який має на 16% менші рамки та яскравість до 3000 ніт. Час роботи збільшено до 30-40 годин залежно від моделі. Ціна - від 349 доларів, старт продажів - 9 жовтня.

8 головних анонсів із презентації Pixel 10, які можуть вплинути на вибір вашого смартфонаДисплей Pixel Watch 4 став на 50 відсотків яскравішим (фото: The Verge)

Pixel Buds 2A та оновлення Buds Pro 2

Бюджетні навушники Pixel Buds 2A тепер коштують 129 доларів, але отримали активне шумозаглушення, чип Tensor A1 і підтримку Gemini AI. Pixel Buds Pro 2 вийдуть у новій версії з функцією Adaptive Audio, захистом слуху та управлінням жестами головою.

8 головних анонсів із презентації Pixel 10, які можуть вплинути на вибір вашого смартфона8 головних анонсів із презентації Pixel 10, які можуть вплинути на вибір вашого смартфонаPixel Buds 2A і Pixel Buds Pro 2 (фото: The Verge)

Штучний інтелект у всіх пристроях

Практично кожен пристрій Google тепер оснащений AI-функціями. Смартфони Pixel 10 отримали Magic Cue для інтелектуальних підказок, AI Camera Coach і нові додатки для перекладу та нотаток.

Камери тепер використовують ШІ для поліпшення деталізації фото, а Pixel Watch 4 - для персоналізованого фітнес-коучингу.

8 головних анонсів із презентації Pixel 10, які можуть вплинути на вибір вашого смартфонаMagic Cue пропонує рекомендації на основі вашої активності (фото: The Verge)

