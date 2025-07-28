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Як зрозуміти, що смартфон давно пора замінити на новий: 9 головних ознак

Понеділок 28 липня 2025 19:45
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Як зрозуміти, що смартфон давно пора замінити на новий: 9 головних ознак Як визначити, що смартфон застарів (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Смартфон давно став незамінним помічником - ми використовуємо його для спілкування, роботи, розваг і покупок. Але навіть найнадійніша техніка з часом починає давати збої.

Про 9 ознак того, що пора купити новий телефон, розповідає РБК-Україна з посиланням на профільне видання Android Authority.

Телефон сильно гріється навіть при звичайних завданнях

Одна з найбільш тривожних ознак - смартфон починає перегріватися без причини. Якщо він відчутно нагрівається під час дзвінків, листування або простого серфінгу - це говорить про "вік" пристрою.

Сучасні додатки та системи вимагають дедалі більше ресурсів, а старе "залізо" може просто не справлятися з навантаженням.

Як зрозуміти, що смартфон давно пора замінити на новий: 9 головних ознакТелефон може сильно перегріватися навіть при звичайних завданнях (фото: Android Authority)

Затримка під час реакції на дотики

Якщо телефон не одразу реагує на дотики, зависає або оновлює екран ривками - це може бути результатом так званого троттлінгу.

Це механізм, за якого чип пристрою знижує продуктивність через перегрів. У повсякденній роботі це виражається у "фризах" інтерфейсу і зниженні швидкості відгуку.

Іноді причиною може бути і знос самого екрану - але знайти заміну дисплею для старих моделей дедалі складніше.

Як зрозуміти, що смартфон давно пора замінити на новий: 9 головних ознакЗатримка при реакції на дотики (фото: Android Authority)

Смартфон мимовільно зависає або перезавантажується

Трапляється, що телефон раптово перестає реагувати, "зависає" або йде в перезавантаження. Такі збої найчастіше пов'язані із застарілим "залізом" і нестабільною роботою системних компонентів.

Іноді проблеми можуть бути і програмними, але якщо подібне повторюється - це явний сигнал: час задуматися про заміну пристрою.

Акумулятор помітно деградував

З часом будь-яка літій-іонна батарея втрачає ємність. Чим довше ви користуєтеся смартфоном, тим менше він тримає заряд - особливо якщо апарат використовується активно і заряджається щодня.

Незважаючи на те, що Android-смартфони отримують менше критики, ніж iPhone, за "вмираючі батареї" - проблема стосується всіх. У нових версіях Android, починаючи з Pixel 9 і Android 16, уже можна дивитися статистику зносу батареї - як і в iOS.

Як зрозуміти, що смартфон давно пора замінити на новий: 9 головних ознакЗгодом будь-яка літій-іонна батарея втрачає ємність (фото: Android Authority)

Телефон став заряджатися занадто повільно

Якщо ваш смартфон почав заряджатися значно довше, ніж раніше - велика ймовірність, що батарея зношена. Тимчасовим рішенням може бути її заміна, якщо ви не готові купувати новий пристрій.

Але якщо при цьому телефон уже фізично зношений і проявляє інші з перерахованих вище ознак - купівля нового буде більш розумним рішенням.

Виробник спеціально обмежує продуктивність

Якщо ви давно стежите за світом технологій, напевно чули про "BatteryGate" - скандал, коли Apple навмисно сповільнювала iPhone 6 і 6s, щоб знизити навантаження на зношені акумулятори. Після суспільного резонансу компанія виплатила компенсації та зробила функцію сповільнення вимкненою.

Попри критику, у таких діях був сенс - уповільнення знижувало ризик перегріву і займання батареї.

Схожа ситуація виникала і з іншими виробниками. Наприклад, Google обмежував ємність акумулятора Pixel 6a через виробничий брак.

У таких випадках користувач може розраховувати на компенсацію або знижку на новий пристрій. Якщо ви зіткнулися з подібною проблемою - краще скористатися програмою заміни, ніж намагатися "реанімувати" старий смартфон.

Як зрозуміти, що смартфон давно пора замінити на новий: 9 головних ознакРозробник телефону може навмисно обмежує його продуктивність (фото: Android Authority)

Телефон більше не отримує оновлення

Термін життя смартфона безпосередньо пов'язаний з тим, як довго він отримує оновлення. Зазвичай виробники Android-смартфонів гарантують 2-3 роки оновлень Android і ще кілька років - безпеки.

Samsung і Google, наприклад, обіцяють до 7 років підтримки для своїх нових моделей.

Якщо ваш пристрій перестав отримувати оновлення, особливо безпеки, це серйозний привід задуматися про заміну. Смартфони без патчів стають уразливими для хакерів і сучасних атак. І хоча відсутність свіжого інтерфейсу - не критично, відсутність захисту від загроз - уже проблема.

Як зрозуміти, що смартфон давно пора замінити на новий: 9 головних ознакТермін життя смартфона безпосередньо пов'язаний з тим, як довго він отримує оновлення (фото: Android Authority)

Екран втрачає колір або мутніє

Одна з перших ознак "старіння" дисплея - зміна кольору. Наприклад, екран може набути рожевого або жовтого відтінку, стати менш яскравим або повністю потьмяніти.

Це не обов'язково пов'язано з падінням - причина може бути у вигорянні матриці або деградації компонентів. Ремонт може бути недоцільним: заміна екрана на старому пристрої часто не виправдана ні за ціною, ні за результатом. Якщо екран перестав відображати кольори як раніше - саме час розглянути купівлю нового телефона.

Як зрозуміти, що смартфон давно пора замінити на новий: 9 головних ознакОдна з перших ознак "старіння" дисплея - зміна кольору (фото: Android Authority)

Сигнал мережі або Wi-Fi став нестабільним

Якщо ви дедалі частіше стикаєтеся з поганим прийомом сигналу, перебоями в з'єднанні або низькою швидкістю інтернету - можливо, річ в апаратній несумісності. Наприклад, старі телефони не підтримують 5G або працюють тільки на вузькому діапазоні Wi-Fi 2.4 ГГц, що вже обмежує комфорт у 2025 році.

Найближчим часом очікується впровадження 5G Advanced і повсюдна підтримка трьохдіапазонного Wi-Fi. Старі моделі, які не розраховані на такі мережі, просто не зможуть працювати в нових умовах. Якщо ваш смартфон не підтримує сучасні стандарти зв'язку - це вагомий аргумент на користь оновлення.

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