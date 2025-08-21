8 главных анонсов с презентации Pixel 10, которые могут повлиять на выбор вашего смартфона

Компания Google провела презентацию Made by Google 2025, на которой показала целый ряд новых устройств и функций на базе искусственного интеллекта. Среди главных новинок - обновленная линейка Pixel 10, первый пыле- и влагозащищенный складной смартфон компании, новые смарт-часы Pixel Watch 4, а также аксессуары с поддержкой магнитной зарядки Pixelsnap.

О том, чем Google удивила на презентации Pixel 10, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на американский веб-сайт о компьютерной технике The Verge .

Новый складной Pixel 10 Pro Fold

Google представила Pixel 10 Pro Fold - первый складной смартфон с защитой от пыли (IP68). Устройство получило обновленный дизайн с уменьшенными рамками и 6,4-дюймовым внешним дисплеем, а также 8-дюймовым внутренним экраном.

Работает смартфон на процессоре Tensor G5 (производится TSMC) и поддерживает беспроводную зарядку Qi2 до 15 Вт. Цена - от 1799 долларов, продажи начнутся 9 октября.

Pixel 10 Pro Fold имеет больший внешний дисплей (фото: The Verge)

Pixel 10 Pro и 10 Pro XL

Обычные флагманы Pixel 10 Pro и 10 Pro XL внешне мало отличаются от предыдущего поколения, но получили чип Tensor G5 и поддержку беспроводной зарядки Qi2.

Версия XL поддерживает ускоренную зарядку до 25 Вт и доступна только с 256 ГБ памяти и выше (до 1 ТБ). Цены стартуют с 999 долларов за Pixel 10 Pro и 1119 долларов за Pro XL.

Pixel 10 Pro и 10 Pro XL выглядят в основном одинаково (фото: The Verge)

Базовый Pixel 10 с тремя камерами

Впервые обычный Pixel 10 получил систему из трех камер: основную на 48 Мп, ультраширокую на 13 Мп и телеобъектив на 10,8 Мп. Также смартфон оснащен процессором Tensor G5, увеличенной батареей и дисплеем с яркостью до 3000 нит. Цена - от 799 долларов.

Pixelsnap - новые аксессуары

Google анонсировала линейку Pixelsnap с поддержкой магнитной зарядки Qi2: чехлы (49 долларов), зарядная шайба (39 долларов), зарядная подставка (69 долларов) и кольцо-держатель (29 долларов).

Новый аксессуар-кольцо может стать удобной подставкой или держателем для телефона (фото: The Verge)

Pixel Watch 4

Смарт-часы Pixel Watch 4 получили изогнутый экран, который имеет на 16% меньшие рамки и яркость до 3000 нит. Время работы увеличено до 30-40 часов в зависимости от модели. Цена - от 349 долларов, старт продаж - 9 октября.

Дисплей Pixel Watch 4 стал на 50 процентов ярче (фото: The Verge)

Pixel Buds 2A и обновление Buds Pro 2

Бюджетные наушники Pixel Buds 2A теперь стоят 129 долларов, но получили активное шумоподавление, чип Tensor A1 и поддержку Gemini AI. Pixel Buds Pro 2 выйдут в новой версии с функцией Adaptive Audio, защитой слуха и управлением жестами головой.

Pixel Buds 2A и Pixel Buds Pro 2 (фото: The Verge)

Искусственный интеллект во всех устройствах

Практически каждое устройство Google теперь оснащено AI-функциями. Смартфоны Pixel 10 получили Magic Cue для интеллектуальных подсказок, AI Camera Coach и новые приложения для перевода и заметок.

Камеры теперь используют ИИ для улучшения детализации фото, а Pixel Watch 4 - для персонализированного фитнес-коучинга.