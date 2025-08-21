ua en ru
Чт, 21 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

8 главных анонсов с презентации Pixel 10, которые могут повлиять на выбор вашего смартфона

Четверг 21 августа 2025 13:35
UA EN RU
8 главных анонсов с презентации Pixel 10, которые могут повлиять на выбор вашего смартфона Чем Google удивила на презентации Pixel 10 (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Компания Google провела презентацию Made by Google 2025, на которой показала целый ряд новых устройств и функций на базе искусственного интеллекта. Среди главных новинок - обновленная линейка Pixel 10, первый пыле- и влагозащищенный складной смартфон компании, новые смарт-часы Pixel Watch 4, а также аксессуары с поддержкой магнитной зарядки Pixelsnap.

О том, чем Google удивила на презентации Pixel 10, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на американский веб-сайт о компьютерной технике The Verge.

Новый складной Pixel 10 Pro Fold

Google представила Pixel 10 Pro Fold - первый складной смартфон с защитой от пыли (IP68). Устройство получило обновленный дизайн с уменьшенными рамками и 6,4-дюймовым внешним дисплеем, а также 8-дюймовым внутренним экраном.

Работает смартфон на процессоре Tensor G5 (производится TSMC) и поддерживает беспроводную зарядку Qi2 до 15 Вт. Цена - от 1799 долларов, продажи начнутся 9 октября.

8 главных анонсов с презентации Pixel 10, которые могут повлиять на выбор вашего смартфонаPixel 10 Pro Fold имеет больший внешний дисплей (фото: The Verge)

Pixel 10 Pro и 10 Pro XL

Обычные флагманы Pixel 10 Pro и 10 Pro XL внешне мало отличаются от предыдущего поколения, но получили чип Tensor G5 и поддержку беспроводной зарядки Qi2.

Версия XL поддерживает ускоренную зарядку до 25 Вт и доступна только с 256 ГБ памяти и выше (до 1 ТБ). Цены стартуют с 999 долларов за Pixel 10 Pro и 1119 долларов за Pro XL.

8 главных анонсов с презентации Pixel 10, которые могут повлиять на выбор вашего смартфонаPixel 10 Pro и 10 Pro XL выглядят в основном одинаково (фото: The Verge)

Базовый Pixel 10 с тремя камерами

Впервые обычный Pixel 10 получил систему из трех камер: основную на 48 Мп, ультраширокую на 13 Мп и телеобъектив на 10,8 Мп. Также смартфон оснащен процессором Tensor G5, увеличенной батареей и дисплеем с яркостью до 3000 нит. Цена - от 799 долларов.

Pixelsnap - новые аксессуары

Google анонсировала линейку Pixelsnap с поддержкой магнитной зарядки Qi2: чехлы (49 долларов), зарядная шайба (39 долларов), зарядная подставка (69 долларов) и кольцо-держатель (29 долларов).

8 главных анонсов с презентации Pixel 10, которые могут повлиять на выбор вашего смартфонаНовый аксессуар-кольцо может стать удобной подставкой или держателем для телефона (фото: The Verge)

Pixel Watch 4

Смарт-часы Pixel Watch 4 получили изогнутый экран, который имеет на 16% меньшие рамки и яркость до 3000 нит. Время работы увеличено до 30-40 часов в зависимости от модели. Цена - от 349 долларов, старт продаж - 9 октября.

8 главных анонсов с презентации Pixel 10, которые могут повлиять на выбор вашего смартфонаДисплей Pixel Watch 4 стал на 50 процентов ярче (фото: The Verge)

Pixel Buds 2A и обновление Buds Pro 2

Бюджетные наушники Pixel Buds 2A теперь стоят 129 долларов, но получили активное шумоподавление, чип Tensor A1 и поддержку Gemini AI. Pixel Buds Pro 2 выйдут в новой версии с функцией Adaptive Audio, защитой слуха и управлением жестами головой.

8 главных анонсов с презентации Pixel 10, которые могут повлиять на выбор вашего смартфона8 главных анонсов с презентации Pixel 10, которые могут повлиять на выбор вашего смартфонаPixel Buds 2A и Pixel Buds Pro 2 (фото: The Verge)

Искусственный интеллект во всех устройствах

Практически каждое устройство Google теперь оснащено AI-функциями. Смартфоны Pixel 10 получили Magic Cue для интеллектуальных подсказок, AI Camera Coach и новые приложения для перевода и заметок.

Камеры теперь используют ИИ для улучшения детализации фото, а Pixel Watch 4 - для персонализированного фитнес-коучинга.

8 главных анонсов с презентации Pixel 10, которые могут повлиять на выбор вашего смартфонаMagic Cue предлагает рекомендации на основе вашей активности (фото: The Verge)

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Google Pixel Искусственный интеллект Смартфоны
Новости
Для мира нужен сигнал. Зеленский ответил, когда возможно прекращение огня с РФ
Для мира нужен сигнал. Зеленский ответил, когда возможно прекращение огня с РФ
Аналитика
Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"