74% американцев за бесполетную зону, что еще надо? - Зеленский

74% американцев выступают за бесполетную зону для Украины. Это весомый аргумент для закрытия неба над Украиной.

Об этом заявил Владимир Зеленский в видеообращении 5 марта.

Президент поблагодарил граждан других стран за их поддержку. В частности, американцам, проголосовавшим за бесполетную зону.

"Я благодарен американцам, устойчивому двухпартийному большинству обычных людей. Мы видели опрос, мы видели мнение обычных людей Америки, которые поддерживают обычных людей Украины... Которые поддерживают закрытие неба уже сейчас, чтобы спасти жизни людей. 74% американцев за бесполетную зону. Абсолютное большинство. Что еще надо для принятия решения", - заявил Зеленский.

Напомним, что опрос среди американцев был проведен в четверг и пятницу, 3 и 4 марта онлайн на всей территории США.

Согласно опросу, около 74% американцев (подавляющее большинство республиканцев и демократов), заявили, что Штаты и их союзники по Организации Североатлантического договора должны ввести бесполетную зону в Украине.

Как в НАТО объяснили отказ от введения бесполетной зоны

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объяснил, почему Альянс не хочет вводить бесполетную зону над территорией Украины. По его словам, НАТО не хочет прямого конфликта с Россией.

Столтенберг пояснил, что единственный способ реализовать бесполетную зону - это отправить самолеты в украинское воздушное пространство и сбивать российские самолеты. В таком случае, по словам генсека НАТО, все может закончиться "полноценной войной в Европе, в которую будет втянуто гораздо больше стран".