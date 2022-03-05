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74% американців за безпольотну зону, що ще треба? - Зеленський

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Субота 05 березня 2022 12:03
74% американців за безпольотну зону, що ще треба? - Зеленський Скріншот відео: Володимир Зеленський
Автор: Світлана Мащенко

74% американців виступають за безпольотну зону для України. Це вагомий аргумент для закриття неба над Україною.

Про це заявив Володимир Зеленський у відеозверненні 5 березня.

Президент подякував громадянам інших країн за їхню підтримку. Зокрема, американцям, які проголосували за безполітну зону.

"Я вдячний американцям, стійкій двопартійній більшості звичайних людей. Ми бачили опитування, ми бачили думку звичайних людей Америки, які підтримують звичайних людей України... Які підтримують закриття неба вже зараз, щоб врятувати життя людей. 74% американців за безпольотну зону. Абсолютна більшість. Що ще треба для ухвалення рішення", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, що опитування серед американців було проведено в четвер і п'ятницю, 3 і 4 березня онлайн на всій території США.

Згідно з опитуванням, близько 74% американців (переважна більшість республіканців і демократів), заявили, що Штати і їх союзники з Організації Північноатлантичного договору мають ввести безпольотну зону в Україні.

Як в НАТО пояснили відмову від введення безпольотної зони

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пояснив, чому Альянс не хоче вводити безпольотну зону над територією України. За його словами, НАТО не хоче прямого конфлікту з Росією.

Столтенберг пояснив, що єдиний спосіб реалізувати безпольотну зону - це відправити літаки в український повітряний простір і збивати російські літаки. У такому випадку, за словами генсека НАТО, все може закінчитися "повноцінною війною в Європі, в яку буде втягнуто набагато більше країн".

Раніше президент заявив, що Україна зараз не знає вихідних, і так - до перемоги.

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