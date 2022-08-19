Более 70% украинцев уверены в правильности развития государства: социолог назвал причину

Более 70% украинцев считают, что дела движутся в правильном направлении. Граждане уверены, что Украина идет к победе в войне.

По его словам, в течение шести месяцев социологи фиксируют "не просто преимущество, а безумное преимущество показателя правильности развития государства".

"Этот показатель не о статике, этот показатель не о войне как таковой. Все плохо, бесспорно, война - это очень плохо. Этот показатель о том, что наше государство и мы как общество, как часть этого государства, мы движемся правильно", - сказал он.

Антипович отметил, что украинцы борются за свою независимость, за свои жизни, за выживание, по сути.

"И то, что мы это делаем уже шесть месяцев - можно говорить эффективно-неэффективно, больше оружия, меньше оружия, много смертей, немного смертей, сдаем территории, отвоевываем территории - все это можно обсуждать, но мы движемся к победе", - сказал он.