Социолог объяснил, почему украинцам не удастся вернуться в довоенную зону комфорта
Украинцы уже никогда не смогут вернуться в зону комфорта до 24 февраля. Довоенной жизни больше не будет.
Об этом в интервью РБК-Украина сказал директор Социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович.
"А после войны что будет? Каждый будет обустраивать свой двор, свой заводик, если хотите, свою предпринимательскую деятельность, и каждый будет пробовать вернуться на старые рельсы, к налаженной жизни, которая была до войны. А оно уже будет невозможно", - сказал Антипович.
По его словам, после войны украинцам придется меняться. "Не будет у нас та экономика, не будут у нас уже те же люди или те же возможности, мы будем другой страной хотя бы из-за потерь. И чтобы подниматься вверх, нам нужно будет делать выход из зоны комфорта. Просто вернуться в зону комфорта до 24 февраля не получится", - добавил он.
Напомним, директор Социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович в интервью РБК-Украина сказал, что война психологически не смогла сломать украинцев. Напротив, люди начали верить в себя.