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Социолог объяснил, почему украинцам не удастся вернуться в довоенную зону комфорта

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Украина, Пятница 19 августа 2022 12:21
Социолог объяснил, почему украинцам не удастся вернуться в довоенную зону комфорта Фото: директор Социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Александр Белоус

Украинцы уже никогда не смогут вернуться в зону комфорта до 24 февраля. Довоенной жизни больше не будет.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал директор Социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович.

"А после войны что будет? Каждый будет обустраивать свой двор, свой заводик, если хотите, свою предпринимательскую деятельность, и каждый будет пробовать вернуться на старые рельсы, к налаженной жизни, которая была до войны. А оно уже будет невозможно", - сказал Антипович.

По его словам, после войны украинцам придется меняться. "Не будет у нас та экономика, не будут у нас уже те же люди или те же возможности, мы будем другой страной хотя бы из-за потерь. И чтобы подниматься вверх, нам нужно будет делать выход из зоны комфорта. Просто вернуться в зону комфорта до 24 февраля не получится", - добавил он.

Напомним, директор Социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович в интервью РБК-Украина сказал, что война психологически не смогла сломать украинцев. Напротив, люди начали верить в себя.

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