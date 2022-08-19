Більше 70% українців впевнені в правильності розвитку держави: соціолог назвав причину
Більше 70% українців вважають, що справи рухаються в правильному напрямку. Громадяни впевнені, що Україна йде до перемоги у війні.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав директор Соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович.
За його словами, протягом шести місяців соціологи фіксують "не просто перевагу, а шалену перевагу показника правильності розвитку держави".
"Цей показник не про статику, цей показник не про війну як таку. Все погано, безперечно, війна - це дуже погано. Цей показник про те, що наша держава і ми як суспільство, як частина цієї держави, ми рухаємося правильно", - сказав він.
Антипович зазначив, що українці борються за свою незалежність, за свої життя, за виживання, по суті.
"І те, що ми це робимо вже шість місяців - можна говорити ефективно-неефективно, більше зброї, менше зброї, багато смертей, трохи смертей, здаємо території, відвойовуємо території - все це можна обговорювати, Але ми рухаємося до перемоги", - сказав він.
Нагадаємо, директор Соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович в інтерв'ю РБК-Україна сказав, що українці вже ніколи не зможуть повернутися в зону комфорту до 24 лютого, оскільки довоєнного життя більше не буде.