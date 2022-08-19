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Більше 70% українців впевнені в правильності розвитку держави: соціолог назвав причину

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Україна, П'ятниця 19 серпня 2022 12:44
Більше 70% українців впевнені в правильності розвитку держави: соціолог назвав причину Фото: директор Соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Олександр Білоус

Більше 70% українців вважають, що справи рухаються в правильному напрямку. Громадяни впевнені, що Україна йде до перемоги у війні.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав директор Соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович.

За його словами, протягом шести місяців соціологи фіксують "не просто перевагу, а шалену перевагу показника правильності розвитку держави".

"Цей показник не про статику, цей показник не про війну як таку. Все погано, безперечно, війна - це дуже погано. Цей показник про те, що наша держава і ми як суспільство, як частина цієї держави, ми рухаємося правильно", - сказав він.

Антипович зазначив, що українці борються за свою незалежність, за свої життя, за виживання, по суті.

"І те, що ми це робимо вже шість місяців - можна говорити ефективно-неефективно, більше зброї, менше зброї, багато смертей, трохи смертей, здаємо території, відвойовуємо території - все це можна обговорювати, Але ми рухаємося до перемоги", - сказав він.

Нагадаємо, директор Соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович в інтерв'ю РБК-Україна сказав, що українці вже ніколи не зможуть повернутися в зону комфорту до 24 лютого, оскільки довоєнного життя більше не буде.

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