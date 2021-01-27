В 70 странах уже выявили "британский" штамм COVID-19

На сегодняшний день в 70 странах выявили "британский" штамм коронавируса. При этом "южноафриканский" штамм подтвердили в 31.

Об этом сообщает пресс-служба Всемирной организации здравоохранения.

"С момента последнего обновления 19 января вариант VOC-202012/01 был обнаружен еще в десяти странах. По состоянию на 25 января, в общей сложности 70 стран во всех шести регионах ВОЗ сообщили либо о завозных случаях, либо о передаче этого варианта внутри сообществ", - говорится в сообщении.

В Великобритании, где первоначально был обнаружен новый штамм, он "показал повышенную заразность по сравнению с прежде циркулировавшими вариантами".

Напомним, в Польше подтвердили первый случай "британского" штамма коронавируса. Мутировавший штамм вируса выявила лаборатория в Малопольском воеводстве, куда направили 100 образцов для детального исследования.

Кроме того, страны Евросоюза могут ввести запрет на въезд для граждан Великобритании, пока не будет доказано, что вакцины от COVID эффективны против мутировавшего вируса.

Отметим, в ВОЗ сообщали, что новые мутаций коронавируса, в том числе и "британский" штамм, не влияют на тяжесть болезни. При этом "британский" коронавирус является более заразным.