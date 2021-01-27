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У 70 країнах вже виявили "британський" штам COVID-19

Автор: РБК-Україна

На сьогодні в 70 країнах виявили "британський" штам коронавірусу. При цьому "південноафриканський" штам підтвердили - в 31.

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Про це повідомляє прес-служба Всесвітньої організації охорони здоров'я.

"З моменту останнього оновлення 19 січня варіант VOC-202012/01 був виявлений ще в десяти країнах. Станом на 25 січня, в загальній складності 70 країн у всіх шести регіонах ВООЗ повідомили про завізних випадках, або про передачу цього варіанту всередині спільнот", - йдеться в повідомленні.

У Великобританії, де спочатку був виявлений новий штам, він "показав підвищену заразність у порівнянні з раніше циркулюючими варіантами".

Нагадаємо, у Польщі підтвердили перший випадок "британського" штаму коронавірусу. Мутований штам вірусу виявила лабораторія в Малопольському воєводстві, куди направили 100 зразків для детального дослідження.

Крім того, країни Євросоюзу можуть ввести заборона на в'їзд для громадян Великобританії, поки не буде доведено, що вакцини від COVID ефективні проти вірусу.

Зазначимо, у ВООЗ повідомляли, що нові мутації коронавірусу, в тому числі і "британський" штам, не впливають на тяжкість хвороби. При цьому "британський" коронавірус є більш заразним.

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