Страны ЕС могут запретить въезд британцам из-за коронавируса

Фото: флаг ЕС (pixabay)

Странам Евросоюза могут разрешить вводить запреты на въезд гражданам Великобритании. Такие меры могут принять в рамках сдерживания распространения британского штамма COVID-19.

Об этом сообщает The Times.

С соответствующей инициативой выступило правительство Германии, предложив странам ЕС вводить временные запреты на въезд и перевозку пассажиров прибывающих из стран, не входящих в состав Евросоюза, где зафиксированы различные мутации коронавируса.

"Только в том случае, если государства-члены примут совместные и скоординированные меры, сдерживание вируса может быть эффективным. Мы видим острую необходимость в том, чтобы предотвратить или, по крайней мере, замедлить распространение вызывающих беспокойство штаммов вируса", - говорится в предложении Германии.

При этом в ЕС заверили, что сохранят "основные цепочки поставок и целостности внутреннего рынка". В связи с этим страны ЕС могут закрыть свои границы для британцев до тех пор, пока не будет доказано, что вакцина от COVID останавливает передачу и уменьшает распространение нового штамма вируса.

Напомним, британский штамм коронавируса выявили уже в 60 странах мира.

Также РБК-Украина писало, что компания Pfizer заявила об эффективности своей вакцины против британского штамма коронавируса.