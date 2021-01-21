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В Польше подтвердили первый случай "британского" штамма COVID

Польша, Четверг 21 января 2021 15:36
В Польше подтвердили первый случай "британского" штамма COVID
Фото: пробирка с надписью "coronavirus" (Униан)
Автор: Игорь Литвиненко

В Польше выявили первый случай "британского" штамма коронавируса. Информацию подтвердили в польском Министерстве здравоохранения.

Об этом сообщает Polska Agencja Prasowa.

Мутированный штамм вируса подтвердила одна из лабораторий в Малопольском воеводстве, куда были направлены 100 образцов для детального исследования.

Информация о выявленной мутации направлена в Международную систему отчетности относительно распространения вируса (GISAID). На следующей неделе в Польше планируют определить масштаб присутствия "британского" коронавируса в стране.

Напомним, ранее во Всемирной организации здравоохранения сообщали, что "британский" штамм коронавируса выявили уже в 60 странах мира.

Также РБК-Украина писало, что страны Евросоюза могут ввести запрет на въезд для граждан Великобритании, пока не будет доказано, что вакцины от COVID эффективны против мутировавшего вируса.

Отметим, в ВОЗ сообщали, что новые мутаций коронавируса, в том числе и "британский" штамм, не влияют на тяжесть болезни. При этом "британский" коронавирус является более заразным.

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