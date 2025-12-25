Уже 70 років на радарах: військові США та Канади знову стежили за різдвяним турне Санти

Про якого Санту йдеться

NORAD Santa Tracker - це святковий онлайн-сервіс Північноамериканського командування повітряно-космічної оборони (NORAD), який щороку в різдвяну ніч "відстежує" політ Санта-Клауса по всьому світу.

На сайті доступна інтерактивна карта, де в режимі реального часу показується, де нібито перебуває Санта, скільки країн він уже відвідав і скільки подарунків "доставив". Проєкт розрахований насамперед на дітей і сім'ї та став однією з найвідоміших різдвяних інтернет-традицій.

Історія сервісу почалася 1955 року випадково. У різдвяній рекламі універмагу Sears було допущено помилковий номер телефону, і діти, які намагалися додзвонитися до Санта-Клауса, потрапляли прямо в оперативний центр військового командування CONAD - попередника NORAD.

Черговий офіцер не став розчаровувати дітей і почав жартома розповідати, де "знаходиться" Санта. Відтоді NORAD щороку підтримує цю традицію, перетворивши її на глобальний сервіс із картами, сайтами, додатками та тисячами волонтерів.

Що кажуть у NORAD зараз

Як зазначили представники північноамериканської протиповітряної оборони, вони почали відстежити умовного Санту рівно 70 років тому. Але водночас стверджують, що NORAD не має інформації про те, в якому напрямку Санта Клаус рухатиметься в той чи інший рік.

Єдине, що їм відомо, так це те, що Санта щоразу вилітає зі своєї бази на Північному полюсі.

"NORAD відстежує Санта-Клауса, але тільки Санта знає свій маршрут, а це значить, що ми не можемо передбачити, де і коли він прибуде до вас додому", - заявив високопоставлений представник NORAD у прес-релізі.

Згідно з інформацією на своєму веб-сайті, NORAD відстежує старт Санти за допомогою своєї полярної радіолокаційної мережі, а потім стежить за його мандрівкою за допомогою тих самих супутників, які використовуються для попередження про можливі запуски ракет, націлених на Північну Америку.

"Щойно головний олень Санти, Рудольф, увімкне свій блискучий червоний ніс, військові зможуть точно визначити його місце розташування, використовуючи інфрачервоні датчики супутників", - пише Reuters.

Трамп поспілкувався з дітьми і стежив за Сантою

У середу президент США Дональд Трамп, схоже, стежив за маршрутом Санта-Клауса, встановленим NORAD, сидячи біля різдвяної ялинки у своїй резиденції Мар-а-Лаго у Флориді і відповідаючи на телефонні дзвінки дітей з усієї країни.

Звертаючись до одного з дітей із Пенсильванії, Трамп сказав:

"Зараз Санта перебуває в Копенгагені, Данія, але він прямує в нашу країну. Що б ви хотіли отримати від Санти?", - запитав президент.

У розмові з іншим абонентом Трамп жартома пояснив необхідність відстеження Санта-Клауса з погляду національної безпеки, сказавши таке:

"Ми хочемо переконатися, що в нього не проникли агенти, що ми не впускаємо в нашу країну поганого Санта-Клауса", - заявив глава Білого дому.