Уже 70 лет на радарах: военные США и Канады вновь следили за рождественским турне Санты

О каком Санте идет речь

NORAD Santa Tracker - это праздничный онлайн-сервис Североамериканского командования воздушно-космической обороны (NORAD), который каждый год в рождественскую ночь "отслеживает" полет Санта-Клауса по всему миру.

На сайте доступна интерактивная карта, где в режиме реального времени показывается, где якобы находится Санта, сколько стран он уже посетил и сколько подарков "доставил". Проект рассчитан в первую очередь на детей и семьи и стал одной из самых известных рождественских интернет-традиций.

История сервиса началась в 1955 году случайно. В рождественской рекламе универмага Sears был допущен ошибочный номер телефона, и дети, пытавшиеся дозвониться до Санта-Клауса, попадали прямо в оперативный центр военного командования CONAD - предшественника NORAD.

Дежурный офицер не стал разочаровывать детей и начал в шутку рассказывать, где "находится" Санта. С тех пор NORAD ежегодно поддерживает эту традицию, превратив ее в глобальный сервис с картами, сайтами, приложениями и тысячами волонтеров.

Что говорят в NORAD сейчас

Как отметили представители североамериканской противовоздушной обороны, они начали отследить условного Санту ровно 70 лет назад. Но в то же время утверждают, что NORAD не располагает информацией о том, в каком направлении Санта Клаус будет будет двигаться в тот или иной год.

Единственное, что им известно, так это то, что Санта каждый раз вылетает со своей базы на Северном полюсе.

"NORAD отслеживает Санта-Клауса, но только Санта знает свой маршрут, а это значит, что мы не можем предсказать, где и когда он прибудет к вам домой", - заявил высокопоставленный представитель NORAD в пресс-релизе.

Согласно информации на своем веб-сайте, NORAD отслеживает старт Санты с помощью своей полярной радиолокационной сети, а затем следит за его путешествием с помощью тех же спутников, которые используются для предупреждения о возможных запусках ракет, нацеленных на Северную Америку.

"Как только главный олень Санты, Рудольф, включит свой блестящий красный нос, военные смогут точно определить его местоположение, используя инфракрасные датчики спутников", - пишет Reuters.

Трамп пообщался с детьми и следил за Сантой

В среду президент США Дональд Трамп, похоже, следил за маршрутом Санта-Клауса, установленным NORAD, сидя у рождественской елки в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде и отвечая на телефонные звонки детей со всей страны.

Обращаясь к одному из детей из Пенсильвании, Трамп сказал:

"Сейчас Санта находится в Копенгагене, Дания, но он направляется в нашу страну. Что бы вы хотели получить от Санты?", - спросил президент.

В разговоре с другим позвонившим Трамп в шутку объяснил необходимость отслеживания Санта-Клауса с точки зрения национальной безопасности, сказав следующее:

"Мы хотим убедиться, что в него не проникли агенты, что мы не впускаем в нашу страну плохого Санта-Клауса", - заявил глава Белого дома.