"7% від суми". Відомий журналіст назвав гонорар Усика за бій з Дюбуа

Так, перед боєм-реваншем медіа повідомляли, що загальний гонорар обох боксерів складе вражаючі 203 млн доларів, з яких Усик має отримати 65%, що дорівнює 132 мільйонам, а Дюбуа - 71 мільйон. Для обох боксерів ці суми - рекордні в кар'єрі.

Однак Коппінджер повністю заперечує ці цифри. Він припускає, що реальний гонорар українського боксера склав лише близько 7% від зазначеної суми, тобто приблизно 9 млн доларів.

"Він навіть близько не заробив 132 мільйони. Звідки беруться ці цифри? Може, 7% від цієї суми", - написав Коппінджер.

У коментарях до допису Майкла більшість юзерів також сумніваються в тому, що Усик отримав 132 млн доларів. Але при цьому не вірять, що зірка боксу такої величини, як українець, отримав всього 9 млн, з яких ще й мав заплатити податки та виплатити заробітну плату всій команді.

