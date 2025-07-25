"7% від суми". Відомий журналіст назвав гонорар Усика за бій з Дюбуа

Перемога Олександра Усика над Даніелем Дюбуа принесла українському боксеру статус дворазового абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі, але й породила чутки про рекордний гонорар - за інформацією ЗМІ, наш спортсмен озолотився на 132 млн доларів. Проте авторитетний журналіст та інсайдер Майк Коппінджер заперечив ці дані, назвавши їх значно завищеними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис журналіста в соцмережі Х.

Так, перед боєм-реваншем медіа повідомляли, що загальний гонорар обох боксерів складе вражаючі 203 млн доларів, з яких Усик має отримати 65%, що дорівнює 132 мільйонам, а Дюбуа - 71 мільйон. Для обох боксерів ці суми - рекордні в кар'єрі.

Однак Коппінджер повністю заперечує ці цифри. Він припускає, що реальний гонорар українського боксера склав лише близько 7% від зазначеної суми, тобто приблизно 9 млн доларів.

"Він навіть близько не заробив 132 мільйони. Звідки беруться ці цифри? Може, 7% від цієї суми", - написав Коппінджер.

У коментарях до допису Майкла більшість юзерів також сумніваються в тому, що Усик отримав 132 млн доларів. Але при цьому не вірять, що зірка боксу такої величини, як українець, отримав всього 9 млн, з яких ще й мав заплатити податки та виплатити заробітну плату всій команді.

He didn’t make anywhere NEAR $132 million. Where do these numbers come from? Maybe 7 percent of that figure https://t.co/8INHNGKHv1 — Mike Coppinger (@MikeCoppinger) July 23, 2025

До слова, наразі представники Усика ніяк не прокоментували ні інформацію ЗМІ, ні слова Коппінджера щодо розміру гонорару українського чемпіона.

Нагадаємо, що 19 липня Олександр Усик вдруге переміг Даніеля Дюбуа нокаутом у п'ятому раунді, повернувши собі пояс IBF і вдруге в кар'єрі ставши абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі, чим повторив досягнення Мухаммеда Алі.