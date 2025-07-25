ua en ru
Пт, 25 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

"7% от суммы". Известный журналист назвал гонорар Усика за бой с Дюбуа

Пятница 25 июля 2025 14:29
UA EN RU
"7% от суммы". Известный журналист назвал гонорар Усика за бой с Дюбуа Рекордный гонорар Усика за бой с Дюбуа поставили под сомнение (фото: РБК-Украина)
Автор: Екатерина Урсатий

Победа Александра Усика над Даниэлем Дюбуа принесла украинскому боксеру статус двукратного абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, но и породила слухи о рекордном гонораре - по информации СМИ, наш спортсмен озолотился на 132 млн долларов. Однако авторитетный журналист и инсайдер Майк Коппинджер опроверг эти данные, назвав их значительно завышенными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение журналиста в соцсети Х.

Так, перед боем-реваншем медиа сообщали, что общий гонорар обоих боксеров составит впечатляющие 203 млн долларов, из которых Усик должен получить 65%, что равно 132 миллионам, а Дюбуа - 71 миллион. Для обоих боксеров эти суммы - рекордные в карьере.

Однако Коппинджер полностью отрицает эти цифры. Он предполагает, что реальный гонорар украинского боксера составил лишь около 7% от указанной суммы, то есть примерно 9 млн долларов.

"Он даже близко не заработал 132 миллиона. Откуда берутся эти цифры? Может, 7% от этой суммы", - написал Коппинджер.

В комментариях к посту Майкла большинство юзеров также сомневаются в том, что Усик получил 132 млн долларов. Но при этом не верят, что звезда бокса такой величины, как украинец, получил всего 9 млн, из которых еще и должен был заплатить налоги и выплатить заработную плату всей команде.

К слову, пока представители Усика никак не прокомментировали ни информацию СМИ, ни слова Коппинджера относительно размера гонорара украинского чемпиона.

Напомним, что 19 июля Александр Усик во второй раз победил Даниэля Дюбуа нокаутом в пятом раунде, вернув себе пояс IBF и второй раз в карьере став абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, чем повторил достижение Мухаммеда Али.

Будущее Усика: обязательная защита против Паркера

Между тем, пока продолжаются споры относительно финансовых аспектов последнего боя, Всемирная боксерская организация (WBO) уже определила следующие шаги для абсолютного чемпиона.

В четверг, 25 июля, WBO назначила Усику дедлайн в 30 дней для проведения переговоров по обязательной защите пояса организации с претендентом Джозефом Паркером.

Ранее наш чемпион назвал самый ценный жизненный совет от отца, ведущий его к победам.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр Усик Бокс
Новости
Украина получит инновационные немецкие радары ПВО от Hensoldt: что о них известно
Украина получит инновационные немецкие радары ПВО от Hensoldt: что о них известно
Аналитика
Неделя протестов. Что Зеленский предлагает НАБУ и САП в новом законопроекте
Юлия Акимова, Дмитрий Левицкий Неделя протестов. Что Зеленский предлагает НАБУ и САП в новом законопроекте