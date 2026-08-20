7 найнебезпечніших схем у WhatsApp: як шахраї викрадають акаунти та гроші

Попри те, що Meta масово блокує мільйони зловмисних акаунтів, кіберзлочинці продовжують використовувати WhatsApp для викрадення особистих даних і грошей.

РБК-Україна з посиланням на Lifehacker зібрало 7 найпоширеніших схем обману та дієві способи захисту від них.

Найпоширеніші схеми шахрайства у WhatsApp

Викрадення коду підтвердження. Зловмисник вводить номер на своєму пристрої, після чого користувачу надходить SMS із кодом від WhatsApp. Одразу після цього шахрай під виглядом знайомого просить переслати цей код. Передача коду призводить до повної втрати доступу до акаунту.

Фейкові екстрені ситуації. Захопивши акаунт, шахраї розсилають усім контактам повідомлення з проханням терміново перерахувати гроші через "нещасний випадок" або "проблеми зі здоров'ям".

Тривалі "романтичні" афери. Зловмисники місяцями втираються в довіру через листування, після чого починають виманювати гроші під виглядом допомоги чи "вигідних інвестицій".

Запрошення до "преміум"-версій. Користувачам надсилають посилання на завантаження нібито ексклюзивних версій додатка (WhatsApp Gold чи Premium). Перехід за посиланням встановлює на пристрій шпигунське ПЗ.

Маскування під відомі служби. Аферисти використовують логотипи банків, служб доставки, підтримки або держустанов, вимагаючи одноразові паролі чи віддалений доступ до смартфона.

Ігрові вакансії та онлайн-заробіток. Потенційним жертвам пропонують легку віддалену роботу (наприклад, ставити вподобайки товарам). Для "підтвердження акаунту" або отримання наступних завдань згодом вимагають внести власні кошти.

Фейкові благодійні фонди. Зловмисники паразитують на емоціях, збираючи кошти на нібито допомогу постраждалим у катастрофах чи важкохворим.

Для українців це особливо актуально, адже шахраї часто грають на почуттях людей, які втратили рідних під час війни або чекають звісток про безвісти зниклих родичів.

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Як захистити свій акаунт?

Для мінімізації ризиків варто дотримуватися базових правил цифрової гігієни та налаштувати параметри приватності:

Увімкніть двокрокову перевірку: Налаштування > Обліковий запис > Двокрокова перевірка. Це заблокує вхід навіть у разі викрадення SMS-коду.

Не передавайте коди доступу: ніколи й нікому не повідомляйте одноразові паролі.

Перевіряйте екстрені прохання: у разі отримання повідомлень про грошову допомогу від знайомих одразу телефонуйте їм за перевіреним номером.

Вимкніть попередній перегляд посилань: Налаштування > Конфіденційність > Розширені.

Приховайте особисті дані: обмежте показ фото профілю та статусу лише для списку контактів (Налаштування > Конфіденційність).

Контролюйте підключені пристрої: регулярно перевіряйте список активних сесій у розділі Пов'язані пристрої.