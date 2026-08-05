WhatsApp копіює функції Discord та Slack: нове оновлення змінює групові чати
WhatsApp випустив серію оновлень для групових чатів, додавши загальну згадку всіх учасників, анонімні опитування з таймером і можливість миттєвого створення підгруп.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на блог WhatsApp.
Головними нововведеннями стали
- можливість надсилати загальне сповіщення всім учасникам бесіди за допомогою тегу @усіх,
- розширені налаштування для опитувань,
- інструмент для швидкого створення окремих підгруп на основі актуальних чатів.
Оновлення покликані спростити координацію у великих спільнотах та підвищити ефективність комунікації як у приватних, так і в робочих чатах.
Загальне сповіщення через тег @усіх
У месенджері з'явилася можливість сповіщати всіх членів групи за допомогою тега @усіх. Ця функція працює аналогічно до команд "here" та "everyone" у Discord, Slack або Microsoft Teams.
Запроваджене нововведення має технічні особливості та обмеження:
- Сповіщення із тегом @усіх надходять учасникам навіть у тому випадку, якщо в них вимкнено звук у груповому чаті;
- Для запобігання зловживанням у чатах, де кількість учасників перевищує 32 особи, функція @усіх доступна винятково адміністраторам;
- Користувачі можуть самостійно вимкнути сповіщення від тега @усіх у загальних налаштуваннях сповіщень додатка.
Оновлення опитувань та швидкі підгрупи
Окрім загальних згадок, розробники суттєво розширили інструментарій для проведення голосувань у групах.
В опитуваннях з'явилися три нові можливості:
Таймер голосування: організатори можуть встановлювати точний час завершення опитування, після якого прийом відповідей блокується.
Анонімність: додано опцію приховування імен тих, хто голосує, для комфортного висловлення думок.
Редагування: адмін опитування отримує 15-хвилинне вікно для внесення правок у текст запитання у разі виявлення помилок або необхідності уточнення.
Також у WhatsApp з'явилася функція миттєвого відокремлення підгрупи.
Замість поодинокого додавання контактів користувачі можуть усередині чинного чату в один тап створити бічну бесіду з вибраними учасниками для обговорення окремих тем або організації заходів без перевантаження основного чату.