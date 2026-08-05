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WhatsApp копіює функції Discord та Slack: нове оновлення змінює групові чати

13:13 05.08.2026 Ср
2 хв
Тег @усіх значно спростив комунікацію у месенджері
aimg Ольга Завада
WhatsApp копіює функції Discord та Slack: нове оновлення змінює групові чати WhatsApp покращив групові чати (фото: Magnific)
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WhatsApp випустив серію оновлень для групових чатів, додавши загальну згадку всіх учасників, анонімні опитування з таймером і можливість миттєвого створення підгруп.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на блог WhatsApp.

Головними нововведеннями стали

  • можливість надсилати загальне сповіщення всім учасникам бесіди за допомогою тегу @усіх,
  • розширені налаштування для опитувань,
  • інструмент для швидкого створення окремих підгруп на основі актуальних чатів.

Оновлення покликані спростити координацію у великих спільнотах та підвищити ефективність комунікації як у приватних, так і в робочих чатах.

Загальне сповіщення через тег @усіх

У месенджері з'явилася можливість сповіщати всіх членів групи за допомогою тега @усіх. Ця функція працює аналогічно до команд "here" та "everyone" у Discord, Slack або Microsoft Teams.

Запроваджене нововведення має технічні особливості та обмеження:

  • Сповіщення із тегом @усіх надходять учасникам навіть у тому випадку, якщо в них вимкнено звук у груповому чаті;
  • Для запобігання зловживанням у чатах, де кількість учасників перевищує 32 особи, функція @усіх доступна винятково адміністраторам;
  • Користувачі можуть самостійно вимкнути сповіщення від тега @усіх у загальних налаштуваннях сповіщень додатка.
Читайте більше: WhatsApp без обмежень: одну з найочікуваніших функцій нарешті запустили

Оновлення опитувань та швидкі підгрупи

Окрім загальних згадок, розробники суттєво розширили інструментарій для проведення голосувань у групах.

В опитуваннях з'явилися три нові можливості:

Таймер голосування: організатори можуть встановлювати точний час завершення опитування, після якого прийом відповідей блокується.

Анонімність: додано опцію приховування імен тих, хто голосує, для комфортного висловлення думок.

Редагування: адмін опитування отримує 15-хвилинне вікно для внесення правок у текст запитання у разі виявлення помилок або необхідності уточнення.

Також у WhatsApp з'явилася функція миттєвого відокремлення підгрупи.

Замість поодинокого додавання контактів користувачі можуть усередині чинного чату в один тап створити бічну бесіду з вибраними учасниками для обговорення окремих тем або організації заходів без перевантаження основного чату.

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