На "7-му кілометрі" продали 50 тонн гуманітарки на мільйони: в Одесі розкрили схему

Як працювала схема

Учасники угруповання створили підконтрольні благодійні фонди. Через них вони легально отримували гуманітарну допомогу з Туреччини - нібито для людей, що постраждали через війну.

Далі товари не розподілялися між тими, хто потребує. Їх розвозили по торгових точках і продавали за готівку на ринку "7 км" в Одесі.

За такою схемою ввезли близько 50 тонн товарів на суму понад 44 мільйони гривень.

Фото: 50 тонн гуманітарки продали на "7 км": за ґратами можуть опинитися троє (t.me/UA_National_Police)

Хто стояв за угрупованням

У злочинній групі були задіяні:

керівники кількох благодійних фондів;

менеджери зі збуту;

водії, які перевозили вантажі;

фінансисти.

Організатором схеми є колишній співробітник митниці. Він використав власні зв'язки та знання митних процедур для її побудови.

Фото: в Україні діяла схема продажу гумдопомоги (t.me/UA_National_Police)

Трьох учасників групи затримано. Їм оголошено підозру за статтею про незаконне використання гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку. Наразі вирішується питання щодо запобіжних заходів.