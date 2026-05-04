На "7-му кілометрі" продали 50 тонн гуманітарки на мільйони: в Одесі розкрили схему

Товари, які надходили в Україну як безоплатна допомога для постраждалих від війни, осідали на прилавках одеського ринку. Правоохоронці викрили злочинне угруповання, учасники якого продавали гуманітарні вантажі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацполіцію у Telegram.
Учасники угруповання створили підконтрольні благодійні фонди. Через них вони легально отримували гуманітарну допомогу з Туреччини - нібито для людей, що постраждали через війну.
Далі товари не розподілялися між тими, хто потребує. Їх розвозили по торгових точках і продавали за готівку на ринку "7 км" в Одесі.
За такою схемою ввезли близько 50 тонн товарів на суму понад 44 мільйони гривень.
У злочинній групі були задіяні:
Організатором схеми є колишній співробітник митниці. Він використав власні зв'язки та знання митних процедур для її побудови.
Трьох учасників групи затримано. Їм оголошено підозру за статтею про незаконне використання гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку. Наразі вирішується питання щодо запобіжних заходів.
