На "7-м километре" продали 50 тонн гуманитарки на миллионы: в Одессе раскрыли схему

13:05 04.05.2026 Пн
2 мин
Бывший таможенник воспользовался своими связями
aimg Елена Чупровская
Фото: Нацполиция ликвидировала схему (t.me/UA_National_Police)

Товары, которые поступали в Украину как безвозмездная помощь для пострадавших от войны, оседали на прилавках одесского рынка. Правоохранители разоблачили преступную группировку, участники которой продавали гуманитарные грузы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацполицию в Telegram.

Как работала схема

Участники группировки создали подконтрольные благотворительные фонды. Через них они легально получали гуманитарную помощь из Турции - якобы для людей, пострадавших из-за войны.

Далее товары не распределялись между нуждающимися. Их развозили по торговым точкам и продавали за наличные на рынке "7 км" в Одессе.

По такой схеме ввезли около 50 тонн товаров на сумму более 44 миллионов гривен.

Фото: 50 тонн гуманитарки продали на "7 км": за решеткой могут оказаться трое (t.me/UA_National_Police)

Кто стоял за группировкой

В преступной группе были задействованы:

  • руководители нескольких благотворительных фондов;
  • менеджеры по сбыту;
  • водители, которые перевозили грузы;
  • финансисты.

Организатором схемы является бывший сотрудник таможни. Он использовал собственные связи и знания таможенных процедур для ее построения.

Фото: в Украине действовала схема продажи гумпомощи (t.me/UA_National_Police)

Три участника группы задержаны. Им объявлено подозрение по статье о незаконном использовании гуманитарной помощи с целью получения прибыли. Сейчас решается вопрос о мерах пресечения.

Как сообщало РБК-Украина, полиция также ликвидировала канал поставки так называемого "наградного" оружия для политиков и пропагандистов РФ. Нелегальные пистолеты фигурантам дела передавал главарь "ДНР" Денис Пушилин - спецоперацию назвали "Черная гильза".

Напомним, правоохранители также раскрыли коррупционную схему в одном из ТЦК на Киевщине. Сотрудники центра снимали людей с розыска и оформляли фиктивное бронирование - за деньги.

