На "7-м километре" продали 50 тонн гуманитарки на миллионы: в Одессе раскрыли схему

Как работала схема

Участники группировки создали подконтрольные благотворительные фонды. Через них они легально получали гуманитарную помощь из Турции - якобы для людей, пострадавших из-за войны.

Далее товары не распределялись между нуждающимися. Их развозили по торговым точкам и продавали за наличные на рынке "7 км" в Одессе.

По такой схеме ввезли около 50 тонн товаров на сумму более 44 миллионов гривен.

Кто стоял за группировкой

В преступной группе были задействованы:

руководители нескольких благотворительных фондов;

менеджеры по сбыту;

водители, которые перевозили грузы;

финансисты.

Организатором схемы является бывший сотрудник таможни. Он использовал собственные связи и знания таможенных процедур для ее построения.

Три участника группы задержаны. Им объявлено подозрение по статье о незаконном использовании гуманитарной помощи с целью получения прибыли. Сейчас решается вопрос о мерах пресечения.