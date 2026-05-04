На "7-му кілометрі" продали 50 тонн гуманітарки на мільйони: в Одесі розкрили схему

13:05 04.05.2026 Пн
Колишній митник скористався своїми зв'язками
aimg Олена Чупровська
На "7-му кілометрі" продали 50 тонн гуманітарки на мільйони: в Одесі розкрили схему Фото: Нацполіція ліквідувала схему (t.me/UA_National_Police)
Товари, які надходили в Україну як безоплатна допомога для постраждалих від війни, осідали на прилавках одеського ринку. Правоохоронці викрили злочинне угруповання, учасники якого продавали гуманітарні вантажі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацполіцію у Telegram.

Як працювала схема

Учасники угруповання створили підконтрольні благодійні фонди. Через них вони легально отримували гуманітарну допомогу з Туреччини - нібито для людей, що постраждали через війну.

Далі товари не розподілялися між тими, хто потребує. Їх розвозили по торгових точках і продавали за готівку на ринку "7 км" в Одесі.

За такою схемою ввезли близько 50 тонн товарів на суму понад 44 мільйони гривень.

Фото: 50 тонн гуманітарки продали на "7 км": за ґратами можуть опинитися троє (t.me/UA_National_Police)

Хто стояв за угрупованням

У злочинній групі були задіяні:

  • керівники кількох благодійних фондів;
  • менеджери зі збуту;
  • водії, які перевозили вантажі;
  • фінансисти.

Організатором схеми є колишній співробітник митниці. Він використав власні зв'язки та знання митних процедур для її побудови.

На "7-му кілометрі" продали 50 тонн гуманітарки на мільйони: в Одесі розкрили схему

Фото: в Україні діяла схема продажу гумдопомоги (t.me/UA_National_Police)

Трьох учасників групи затримано. Їм оголошено підозру за статтею про незаконне використання гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку. Наразі вирішується питання щодо запобіжних заходів.

Як повідомляло РБК-Україна, поліція також ліквідувала канал постачання так званої "нагородної" зброї для політиків та пропагандистів РФ. Нелегальні пістолети фігурантам справи передавав ватажок "ДНР" Денис Пушилін - спецоперацію назвали "Чорна гільза".

Нагадаємо, правоохоронці також розкрили корупційну схему в одному з ТЦК на Київщині. Співробітники центру знімали людей з розшуку та оформлювали фіктивне бронювання - за гроші.

