На "7-м километре" продали 50 тонн гуманитарки на миллионы: в Одессе раскрыли схему
Товары, которые поступали в Украину как безвозмездная помощь для пострадавших от войны, оседали на прилавках одесского рынка. Правоохранители разоблачили преступную группировку, участники которой продавали гуманитарные грузы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацполицию в Telegram.
Как работала схема
Участники группировки создали подконтрольные благотворительные фонды. Через них они легально получали гуманитарную помощь из Турции - якобы для людей, пострадавших из-за войны.
Далее товары не распределялись между нуждающимися. Их развозили по торговым точкам и продавали за наличные на рынке "7 км" в Одессе.
По такой схеме ввезли около 50 тонн товаров на сумму более 44 миллионов гривен.
Фото: 50 тонн гуманитарки продали на "7 км": за решеткой могут оказаться трое (t.me/UA_National_Police)
Кто стоял за группировкой
В преступной группе были задействованы:
- руководители нескольких благотворительных фондов;
- менеджеры по сбыту;
- водители, которые перевозили грузы;
- финансисты.
Организатором схемы является бывший сотрудник таможни. Он использовал собственные связи и знания таможенных процедур для ее построения.
Фото: в Украине действовала схема продажи гумпомощи (t.me/UA_National_Police)
Три участника группы задержаны. Им объявлено подозрение по статье о незаконном использовании гуманитарной помощи с целью получения прибыли. Сейчас решается вопрос о мерах пресечения.
