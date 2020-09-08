От 7 до 19 тысяч грн: у Кличко окажут помощь приемным семьям

Дополнительную материальную помощь получат 27 детских домов семейного типа, 30 приемных семей и 3 патронатные семьи
Ко Дню знаний 27 детских домов семейного типа и 30 приемных семей и 3 патронатные семьи получат от столичной власти дополнительную материальную помощь.
Об этом сообщила заместитель председателя КГГА Марина Хонда, подписано соответствующее распоряжение №1362.
"Это городская инициатива поддержки семейных форм воспитания, и аналогов в других городах Украины ей нет. На сегодня в Киеве около 250 детей воспитываются в семейных формах воспитания или приближенных к ним, и город продолжает их пропагандировать. Выплаты ко Дню знаний уже стали традиционными и призваны популяризировать семейные формы воспитания. Такие выплаты происходят ежеквартально и существенно помогают поддерживать детские дома семейного типа, приемные семьи, патронатные семьи", - отметила Хонда.
Согласно распоряжению, материальную помощь будет выплачено:
в размере 7000 грн:
в размере 14000 грн:
в размере 19000 грн:
Выплаты происходят за счет средств городской целевой программы "Забота. Навстречу киевлянам" на счета держателей электронной карты "Муниципальная карточка "Карточка киевлянина".
Напомним, ранее сообщалось, что в Украине хотят разрешить детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, которые имеют инвалидность, жить в приемных семьях до 23 лет. Верховная рада приняла соответствующий законопроект №3594 за основу в первом чтении.