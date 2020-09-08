Від 7 до 19 тисяч грн: у Кличка нададуть допомогу прийомним сім'ям

Додаткову матеріальну допомогу отримають 27 дитячих будинків сімейного типу, 30 прийомних родин і 3 патронатні сім’ї
До Дня знань 27 дитячих будинків сімейного типу, 30 прийомних родин і 3 патронатні сім’ї отримають від столичної влади додаткову матеріальну допомогу.
Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда, підписано відповідне розпорядження №1362.
"Це міська ініціатива підтримки сімейних форм виховання, і аналогів в інших містах України їй немає. На сьогодні у Києві близько 250 дітей виховуються в сімейних формах виховання або наближених до них, і місто продовжує їх пропагувати. Виплати до Дня знань вже стали традиційними і покликані популяризувати сімейні форми виховання. Такі виплати відбуваються щоквартально та суттєво допомагають підтримувати дитячі будинки сімейного типу, прийомні родини, патронатні сім’ї", - зазначила Хонда.
Згідно з розпорядженням, матеріальну допомогу буде виплачено:
у розмірі 7000 грн:
у розмірі 14000 грн:
у розмірі 19000 грн:
Виплати відбуваються коштом міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на рахунки утримувачів електронної картки "Муніципальна картка "Картка киянина".
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Україні хочуть дозволити дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, які мають інвалідність, жити в прийомних сім'ях до 23 років. Верховна рада прийняла відповідний законопроект №3594 за основу в першому читанні.