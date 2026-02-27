Виплати кешбеку стартували: скільки повертають за покупки у грудні

Від сьогодні, 27 лютого, українці почнуть отримувати виплати "Національного кешбеку" за покупки, зроблені у грудні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Дії".
Читайте також: "Національний кешбек" по-новому: за які продукти повернуть більше грошей, а за які - менше
Як повідомляється, на рахунки 4,4 млн українців надійде 699 млн гривень кешбеку.
2У грудні ви придбали товарів українського виробництва на майже 7 млрд грн. Це найбільший обсяг покупок від старту програми. Коли купуєш своє, приємно ще й отримувати повернення коштів", - зазначили у "Дії".
У програмі вже понад 34 тисяч і точок продажу та сотні тисяч товарів з кешбеком. Перевірити їх можна, відсканувавши штрихкод у застосунку "Дія".
Використати кошти можна на оплату комунальних та поштових послуг, ліків, книг та продуктів українського виробництв, або задонатити на Сили оборони.
"Національний кешбек" - це державна ініціатива, яка полягає в частковому поверненні коштів державою за придбані українцями товари вітчизняного виробництва.
Громадяни можуть отримати до 15% від вартості покупок, зроблених у межах програми. Мінімально дають дві гривні, максимально можна отримати до 3000 гривень. При цьому кошти нараховуються на спеціальний банківський рахунок.
Нагадаємо, "Національний кешбек" за вересень 2025 року використали близько 120 тисяч українців. Більшість українців витратили виплати на мобільний зв'язок та комуналку.
Виплати за місяць зазвичай нараховуються в кінці наступного місяця. Однак останнім часом вони постійно затримуються.
Також повідомлялося, що програма "Національний кешбек" перейде на нову модель нарахувань. Після цього за деякі категорії продуктів і товарів українці почнуть отримувати більше грошей, тоді як за інші, навпаки, менше.