Виплати кешбеку стартували: скільки повертають за покупки у грудні

Як повідомляється, на рахунки 4,4 млн українців надійде 699 млн гривень кешбеку.

2У грудні ви придбали товарів українського виробництва на майже 7 млрд грн. Це найбільший обсяг покупок від старту програми. Коли купуєш своє, приємно ще й отримувати повернення коштів", - зазначили у "Дії".

У програмі вже понад 34 тисяч і точок продажу та сотні тисяч товарів з кешбеком. Перевірити їх можна, відсканувавши штрихкод у застосунку "Дія".

Використати кошти можна на оплату комунальних та поштових послуг, ліків, книг та продуктів українського виробництв, або задонатити на Сили оборони.