Выплаты кэшбэка стартовали: сколько возвращают за покупки в декабре

С сегодняшнего дня, 27 февраля, украинцы начнут получать выплаты "Национального кэшбэка" за покупки, сделанные в декабре.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Дії".
Как сообщается, на счета 4,4 млн украинцев поступит 699 млн гривен кэшбэка.
2В декабре вы приобрели товаров украинского производства на почти 7 млрд грн. Это самый большой объем покупок со старта программы. Когда покупаешь свое, приятно еще и получать возврат средств", - отметили в "Дії".
В программе уже более 34 тысяч точек продаж и сотни тысяч товаров с кэшбеком. Проверить их можно, отсканировав штрихкод в приложении "Дія".
Использовать средства можно на оплату коммунальных и почтовых услуг, лекарств, книг и продуктов украинского производства, или задонатить на Силы обороны.
"Национальный кэшбек" - это государственная инициатива, которая заключается в частичном возврате средств государством за приобретенные украинцами товары отечественного производства.
Граждане могут получить до 15% от стоимости покупок, сделанных в рамках программы. Минимально дают две гривны, максимально можно получить до 3000 гривен. При этом средства начисляются на специальный банковский счет.
Напомним, "Национальный кэшбек" за сентябрь 2025 года использовали около 120 тысяч украинцев. Большинство украинцев потратили выплаты на мобильную связь и коммуналку.
Выплаты за месяц обычно начисляются в конце следующего месяца. Однако в последнее время они постоянно задерживаются.
Также сообщалось, что программа "Национальный кэшбек" перейдет на новую модель начислений. После этого за некоторые категории продуктов и товаров украинцы начнут получать больше денег, тогда как за другие, наоборот, меньше.