До 6800 гривень штрафу за ігнор у чатах: що вважається мобінгом на роботі

Мобінг під час дистанційної роботи не завжди проявляється у відкритих конфліктах чи образах. Систематичне ігнорування повідомлень працівника, виключення з онлайн-нарад або регулярні робочі завдання після завершення робочого дня також можуть вважатися психологічним тиском і мати правові наслідки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SUD.UA.
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Українське законодавство захищає працівників незалежно від того, де вони виконують свої обов'язки - в офісі чи дистанційно. Якщо психологічний або економічний тиск має систематичний характер і негативно впливає на працівника, це може свідчити про мобінг.
Мобінг - це систематичні тривалі умисні дії або бездіяльність роботодавця, окремих працівників чи трудового колективу, спрямовані на психологічний або економічний тиск на конкретного працівника.
Його метою є приниження людини, її ізоляція від колективу та знецінення професійних якостей. Наслідком такого цькування може стати створення ворожої атмосфери, що принижує честь, гідність і ділову репутацію працівника.
Законодавство передбачає, що мобінг може здійснюватися не лише під час особистого спілкування, а й через електронну пошту, корпоративні чати, месенджери, відеоконференції та інші цифрові засоби комунікації.
Однією з найпоширеніших форм так званого "тихого" мобінгу є "цифровий бойкот", коли працівнику систематично не відповідають на повідомлення чи робочі запити в корпоративних чатах, через що він не може повноцінно виконувати свої обов'язки.
Також ознаками мобінгу можуть бути:
Крім того, закон відносить до мобінгу економічний тиск, зокрема безпідставне позбавлення премій чи інших виплат або нерівну оплату праці однакової цінності.
Психологічний тиск може проявлятися у погрозах, образах, висміюванні, поширенні неправдивої інформації, нерівномірному розподілі навантаження, безпідставному позбавленні працівника роботи без звільнення, обмеженні можливостей кар'єрного зростання чи недопуску до робочого місця.
Окремою формою мобінгу також є створення ворожої атмосфери, коли працівника ізолюють від колективу, не запрошують на зустрічі та наради, у яких він повинен брати участь, або переводять його робоче місце в непридатні для роботи умови.
За вчинення мобінгу стаття 173-5 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає адміністративну відповідальність.
За перший випадок мобінгу:
Якщо мобінг вчинено повторно протягом року або групою осіб, покарання посилюється:
Якщо працівник систематично зазнає психологічного чи економічного тиску, який заважає виконувати роботу, негативно впливає на здоров'я або створює нестерпні умови праці, це не варто сприймати лише як особливості характеру керівника чи колег.
Якщо такі дії є умисними та систематичними, вони можуть мати ознаки мобінгу. У такому разі працівник має право захищати свої трудові права у встановленому законодавством порядку.
Нагадаємо, трудове законодавство України не передбачає грошових штрафів як виду дисциплінарного стягнення для працівників. У разі порушення трудової дисципліни роботодавець може застосувати лише заходи, визначені законом, а незаконні утримання із зарплати працівник має право оскаржити.
РБК-Україна також розповідало, що в Україні пропонують оновити трудове законодавство, закріпивши на законодавчому рівні додаткові гарантії захисту працівників від мобінгу, дискримінації та домагань. Зокрема, проект нового Трудового кодексу передбачає механізми реагування на такі випадки, зокрема можливість тимчасового переходу на дистанційну роботу.