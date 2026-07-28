До 6800 гривен штрафа за игнор в чатах: что считается мобингом на работе

Главное: "Цифровой бойкот" как нарушение: Систематическое игнорирование сообщений, исключение из рабочих чатов или онлайнов, а также постановка задач во внерабочее время является формой психологического давления и может рассматриваться как мобинг.

Систематическое игнорирование сообщений, исключение из рабочих чатов или онлайнов, а также постановка задач во внерабочее время является формой психологического давления и может рассматриваться как мобинг. Разновидности давления: Законодательство защищает дистанционных работников не только от психологического, но и от экономического давления.

Законодательство защищает дистанционных работников не только от психологического, но и от экономического давления. Штрафы и наказания: За совершение мобинга предусмотрена административная ответственность. Для работников штрафы составляют от 850 до 3 400 гривен, а для ФОП и должностных лиц за повторное или групповое нарушение - до 6 800 гривен.

За совершение мобинга предусмотрена административная ответственность. Для работников штрафы составляют от 850 до 3 400 гривен, а для ФОП и должностных лиц за повторное или групповое нарушение - до 6 800 гривен. Что делать работнику: В случае преднамеренной и систематической травли работники имеют право официально защищать свои трудовые права в правовом поле.

Украинское законодательство защищает работников независимо от того, где они выполняют свои обязанности - в офисе или дистанционно. Если психологическое или экономическое давление носит систематический характер и отрицательно влияет на работника, это может свидетельствовать о мобинге.

Что такое мобинг

Мобинг - это систематические длительные умышленные действия или бездействие работодателя, отдельных работников или трудового коллектива, направленные на психологическое или экономическое давление на конкретного работника.

Его целью является унижение человека, его изоляция от коллектива и обесценивание профессиональных качеств. Следствием такой травли может стать создание враждебной атмосферы, унижающей честь, достоинство и деловую репутацию работника.

Законодательство предусматривает, что мобинг может осуществляться не только во время личного общения , но и по электронной почте, корпоративным чатам, мессенджерам, видеоконференции и другим цифровым средствам коммуникации.

Мобинг во время дистанционной работы

Одной из наиболее распространенных форм так называемого "тихого" мобинга является "цифровой бойкот", когда работнику систематически не отвечают на сообщения или рабочие запросы в корпоративных чатах, из-за чего он не может полноценно выполнять свои обязанности.

Также признаками мобинга могут быть:

умышленное исключение работника из корпоративных чатов, онлайн-совещаний или других рабочих платформ;

постоянные требования отчитываться о каждом шаге;

отправка большого количества рабочих сообщений и задач в нерабочее время с целью психологического истощения.

Кроме того, закон относит к мобингу экономическое давление, в том числе безосновательное лишение премий или других выплат или неравную оплату труда одинаковой ценности.

Психологическое давление может проявляться в угрозах, образах, высмеивании, распространении ложной информации, неравномерном распределении нагрузки, безосновательном лишении работника без увольнения, ограничении возможностей карьерного роста или недопуска к рабочему месту.

Отдельной формой мобинга также является создание враждебной атмосферы, когда работника изолируют от коллектива, не приглашают на встречи и совещания, в которых он должен участвовать, или переводят его рабочее место в непригодные для работы условия.

Какое наказание грозит за мобинг

За совершение мобинга статья 173-5 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусматривает административную ответственность.

За первый случай мобинга:

для работников - штраф от 850 до 1700 гривен или общественные работы от 20 до 30 часов;

или общественные работы от 20 до 30 часов; для физических лиц-предпринимателей, использующих наемный труд, и должностных лиц - штраф от 1700 до 3400 гривен или общественные работы от 30 до 40 часов.

Если мобинг совершен повторно в течение года или группой лиц, наказание усиливается:

для работников - штраф от 1700 до 3400 гривен или общественные работы от 30 до 40 часов;

или общественные работы от 30 до 40 часов; для ФОП и должностных лиц - штраф от 3400 до 6800 гривен или общественные работы от 40 до 60 часов.

Что делать работникам

Если работник систематически испытывает психологическое или экономическое давление, мешающее выполнять работу, негативно влияет на здоровье или создает невыносимые условия труда, это не следует воспринимать только как особенности характера руководителя или коллег.

Если такие действия умышленны и систематичны, они могут иметь признаки мобинга. В таком случае работник вправе защищать свои трудовые права в установленном законодательством порядке.