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У боевиков на Донбассе изымают паспорта РФ для предотвращения дезертирства, - разведка

Новости » Происшествия    14.08.2019 - 14:35
У боевиков на Донбассе изымают паспорта РФ для предотвращения дезертирства, - разведка
Иллюстративное фото (Униан)

В соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ распространяется практика изъятия паспортов РФ

У боевиков на Донбассе изымают российские паспорта, чтобы предотвратить дезертирство. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Министерства обороны.

По данным украинской разведки, в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ распространяется практика изъятия полученных российских паспортов у сержантов и рядовых под предлогом предотвращения самовольному оставлению места службы.

"При этом, растет количество случаев их выдачи российскими командирами подчиненных за вознаграждение для бегства на территорию России. чтобы таким образом избежать ответственности за совершенные преступления и правонарушения, в т.ч. против гражданского населения на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях", - добавили в пресс-службе.

Напомним, 2 августа президент Российской Федерации Владимир Путин упростил порядок получения вида на жительство для украинцев.

Кроме того, еще ранее Путин подписал указ, который позволяет получить российское гражданство в упрощенном порядке украинцам, которые раньше жили в любом районе Луганской или Донецкой областей Украины. Это решение осудили США и ЕС.

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