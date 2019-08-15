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Понад 60 тис жителів Донбасу попросили громадянство РФ

Новини » Суспільство    15.08.2019 - 20:12
Понад 60 тис жителів Донбасу попросили громадянство РФ
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Понад 60 тис жителів районів Донецької та Луганської областей попросили громадянство РФ

Кількість заяв на отримання російського громадянства від жителів районів Донецької та Луганської областей, які непідконтрольні українській владі, становить понад 60 тис. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Зазначається, що щоденно до міграційних органів Росії надходить більше тисячі подібних заяв. Через те, що ця кількість нібито зростає щодня, МВС РФ змушене роширювати штат співробітників міграційної служби.

Відзначимо, чи є серед охочих отримати російське громадянство жителі підконтрольної Києву частини Донбасу та скільки їх, зі статистики, наданої МВС Росії, незрозуміло.

Нагадаємо, за даними української розвідки, у з’єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ набуває поширення практики вилучення отриманих російських паспортів у сержантів і рядових під приводом запобігання самовільному залишенню місць служби.

Як повідомляло РБК-Україна, 2 серпня президент Російської Федерації Володимир Путін спростив порядок отримання виду на проживання для українців.

Крім того, ще раніше Путін підписав указ, який дозволяє отримати російське громадянство у спрощеному порядку українцям, які раніше жили в будь-якому районі Луганської чи Донецької областей України. Це рішення засудили США та ЄС.

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