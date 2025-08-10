6 продуктів, які щодня збільшують ризик діабету: приберіть їх з раціону

Щоденне вживання деяких продуктів може становити непомітну загрозу для здоров'я. До них належать солодкі напої, випічка та оброблене м'ясо.
Овочі зазвичай рекомендуються як частина здорового харчування. Однак деякі містять більше вуглеводів, ніж інші. Тому їх називають крохмалистими.
До таких овочів відносять:
Як вони впливають на ризик діабету:
Такі продукти містять високий вміст нітритів і нітратів. Вони призводять до підвищеної інсулінорезистентності, порушення рівня глюкози (цукру) в крові та посилення оксидативного стресу, що може збільшити ризик розвитку діабету 2 типу.
Навіть 50 г обробленого м’яса на день (приблизно одна сосиска або 2 скибочки бекону) можуть підвищити ризик діабету на 20% і більше.
Замінюйте червоне й оброблене м’ясо на:
Під цим зазвичай мають на увазі:
У перероблених фруктах клітковина часто знищена або зменшена, що підвищує рівень глюкози в крові.
Також більшість перероблених фруктів містять доданий цукор, який напряму пов’язаний з підвищенням ризику інсулінорезистентності та цукрового діабету 2 типу.
Саме клітковина в цілих фруктах уповільнює засвоєння цукрів. Її відсутність погіршує глікемічний контроль.
Сам по собі рис не є прямою причиною виникнення діабету, але деякі його види та способи споживання можуть впливати на ризик розвитку цукрового діабету 2 типу, особливо якщо є інші фактори ризику (зайва вага, малорухливий спосіб життя, генетична схильність).
Білий рис має високий глікемічний індекс - він швидко підвищує рівень цукру в крові. Часте вживання великої кількості білого рису пов’язане з підвищеним ризиком діабету 2 типу, особливо у східноазійських країнах, де він є основним продуктом харчування.
Один стандартний стакан (330 мл) може містити до 7-10 чайних ложок цукру. Це спричиняє різке підвищення рівня глюкози в крові, що навантажує підшлункову залозу.
Регулярне споживання великої кількості цукру може призвести до зниження чутливості клітин до інсуліну, що є основним механізмом розвитку діабету 2 типу.
Надлишок калорій із солодких напоїв сприяє збільшенню ваги - один із головних факторів ризику діабету.
Це "порожні калорії" не дають організму вітамінів, мінералів чи клітковини, але підвищують рівень цукру в крові.
Кремові та солодкі заправки
Вони містять доданий цукор, трансжири, рафіновані олії, сіль та консерванти. Це може спричиняти інсулінорезистентність, ожиріння й підвищення ризику розвитку діабету 2 типу.
Солодкі соуси (медово-гірчичний, теріякі, соєво-медові тощо)
В їхньому складі міститься велика кількість цукру чи сиропу глюкозо-фруктозного.
Варто розуміти, що навіть "здорові" заправки, як-от на основі олії, можуть мати багато калорій, що сприяє набору ваги - одного з головних факторів ризику діабету.
