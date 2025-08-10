6 продуктов, которые ежедневно увеличивают риск диабета: уберите их из рациона

Ежедневное употребление некоторых продуктов может представлять незаметную угрозу для здоровья. К ним относятся сладкие напитки, выпечка и обработанное мясо.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Verywell health.
Овощи обычно рекомендуются как часть здорового питания. Однако некоторые содержат больше углеводов, чем другие. Поэтому их называют крахмалистыми.
К таким овощам относят:
Как они влияют на риск диабета:
Такие продукты содержат высокое содержание нитритов и нитратов. Они приводят к повышенной инсулинорезистентности, нарушению уровня глюкозы (сахара) в крови и усилению оксидативного стресса, что может увеличить риск развития диабета 2 типа.
Даже 50 г обработанного мяса в день (примерно одна сосиска или 2 ломтика бекона) могут повысить риск диабета на 20% и более.
Заменяйте красное и обработанное мясо на:
Под этим обычно подразумевают:
В переработанных фруктах клетчатка часто уничтожена или уменьшена, что повышает уровень глюкозы в крови.
Также большинство переработанных фруктов содержат добавленный сахар, который напрямую связан с повышением риска инсулинорезистентности и сахарного диабета 2 типа.
Именно клетчатка в целых фруктах замедляет усвоение сахаров. Ее отсутствие ухудшает гликемический контроль.
Сам по себе рис не является прямой причиной возникновения диабета, но некоторые его виды и способы потребления могут влиять на риск развития сахарного диабета 2 типа, особенно если есть другие факторы риска (лишний вес, малоподвижный образ жизни, генетическая предрасположенность).
Белый рис имеет высокий гликемический индекс - он быстро повышает уровень сахара в крови. Частое употребление большого количества белого риса связано с повышенным риском диабета 2 типа, особенно в восточноазиатских странах, где он является основным продуктом питания.
Один стандартный стакан (330 мл) может содержать до 7-10 чайных ложек сахара. Это вызывает резкое повышение уровня глюкозы в крови, что нагружает поджелудочную железу.
Регулярное потребление большого количества сахара может привести к снижению чувствительности клеток к инсулину, что является основным механизмом развития диабета 2 типа.
Избыток калорий из сладких напитков способствует увеличению веса - один из главных факторов риска диабета.
Это "пустые калории" не дают организму витаминов, минералов или клетчатки, но повышают уровень сахара в крови.
Кремовые и сладкие заправки
Они содержат добавленный сахар, трансжиры, рафинированные масла, соль и консерванты. Это может вызывать инсулинорезистентность, ожирение и повышение риска развития диабета 2 типа.
Сладкие соусы (медово-горчичный, терияки, соево-медовые и т.д.)
В их составе содержится большое количество сахара или сиропа глюкозо-фруктозного.
Стоит понимать, что даже "здоровые" заправки, например на основе масла, могут иметь много калорий, что способствует набору веса - одного из главных факторов риска диабета.
