6 продуктов, которые ежедневно увеличивают риск диабета: уберите их из рациона

Крахмалистые овощи

Овощи обычно рекомендуются как часть здорового питания. Однако некоторые содержат больше углеводов, чем другие. Поэтому их называют крахмалистыми.

К таким овощам относят:

картофель

кукурузу

горошек

батат (сладкий картофель)

топинамбур

Как они влияют на риск диабета:

высокий гликемический индекс (ГИ) - белый картофель имеет высокий ГИ, поэтому быстро повышает уровень глюкозы в крови после употребления

- белый картофель имеет высокий ГИ, поэтому быстро повышает уровень глюкозы в крови после употребления инсулиновая резистентность - постоянная нагрузка на поджелудочную железу приводит к снижению чувствительности клеток к инсулину - ключевой механизм развития диабета 2 типа

- постоянная нагрузка на поджелудочную железу приводит к снижению чувствительности клеток к инсулину - ключевой механизм развития диабета 2 типа переработанные блюда (жареный картофель, пюре со сливками, чипсы) - они не только имеют много быстрых углеводов, но и насыщенных жиров

Красное и обработанное мясо

Такие продукты содержат высокое содержание нитритов и нитратов. Они приводят к повышенной инсулинорезистентности, нарушению уровня глюкозы (сахара) в крови и усилению оксидативного стресса, что может увеличить риск развития диабета 2 типа.

Даже 50 г обработанного мяса в день (примерно одна сосиска или 2 ломтика бекона) могут повысить риск диабета на 20% и более.

Заменяйте красное и обработанное мясо на:

рыбу

бобовые

орехи

птицу

Переработанные фрукты

Под этим обычно подразумевают:

фруктовые соки (особенно магазинные, с добавленным сахаром)

сухофрукты (с добавленным сахаром или сиропом)

фруктовые пюре, джемы, варенье

консервированные фрукты в сиропе

снековые батончики с фруктовым концентратом

В переработанных фруктах клетчатка часто уничтожена или уменьшена, что повышает уровень глюкозы в крови.

Также большинство переработанных фруктов содержат добавленный сахар, который напрямую связан с повышением риска инсулинорезистентности и сахарного диабета 2 типа.

Именно клетчатка в целых фруктах замедляет усвоение сахаров. Ее отсутствие ухудшает гликемический контроль.

Белый рис

Сам по себе рис не является прямой причиной возникновения диабета, но некоторые его виды и способы потребления могут влиять на риск развития сахарного диабета 2 типа, особенно если есть другие факторы риска (лишний вес, малоподвижный образ жизни, генетическая предрасположенность).

Белый рис имеет высокий гликемический индекс - он быстро повышает уровень сахара в крови. Частое употребление большого количества белого риса связано с повышенным риском диабета 2 типа, особенно в восточноазиатских странах, где он является основным продуктом питания.

Газированная сладкая вода

Один стандартный стакан (330 мл) может содержать до 7-10 чайных ложек сахара. Это вызывает резкое повышение уровня глюкозы в крови, что нагружает поджелудочную железу.

Регулярное потребление большого количества сахара может привести к снижению чувствительности клеток к инсулину, что является основным механизмом развития диабета 2 типа.

Избыток калорий из сладких напитков способствует увеличению веса - один из главных факторов риска диабета.

Это "пустые калории" не дают организму витаминов, минералов или клетчатки, но повышают уровень сахара в крови.

Заправка для салата

Кремовые и сладкие заправки

Они содержат добавленный сахар, трансжиры, рафинированные масла, соль и консерванты. Это может вызывать инсулинорезистентность, ожирение и повышение риска развития диабета 2 типа.

Сладкие соусы (медово-горчичный, терияки, соево-медовые и т.д.)

В их составе содержится большое количество сахара или сиропа глюкозо-фруктозного.

Стоит понимать, что даже "здоровые" заправки, например на основе масла, могут иметь много калорий, что способствует набору веса - одного из главных факторов риска диабета.