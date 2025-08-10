6 продуктів, які щодня збільшують ризик діабету: приберіть їх з раціону

Щоденне вживання деяких продуктів може становити непомітну загрозу для здоров'я. До них належать солодкі напої, випічка та оброблене м'ясо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Verywell health .

Крохмалисті овочі

Овочі зазвичай рекомендуються як частина здорового харчування. Однак деякі містять більше вуглеводів, ніж інші. Тому їх називають крохмалистими .

До таких овочів відносять:

картоплю

кукурудзу

горошок

батат (солодка картопля)

топінамбур

Як вони впливають на ризик діабету:

високий глікемічний індекс (ГІ) - біла картопля має високий ГІ, тому швидко підвищує рівень глюкози в крові після вживання

- біла картопля має високий ГІ, тому швидко підвищує рівень глюкози в крові після вживання інсулінова резистентність - постійне навантаження на підшлункову залозу призводить до зниження чутливості клітин до інсуліну - ключовий механізм розвитку діабету 2 типу

перероблені страви (смажена картопля, пюре з вершками, чипси) - вони не лише мають багато швидких вуглеводів, а й насичених жирів

Червоне та оброблене м'ясо

Такі продукти містять високий вміст нітритів і нітратів. Вони призводять до підвищеної інсулінорезистентності, порушення рівня глюкози (цукру) в крові та посилення оксидативного стресу, що може збільшити ризик розвитку діабету 2 типу.

Навіть 50 г обробленого м’яса на день (приблизно одна сосиска або 2 скибочки бекону) можуть підвищити ризик діабету на 20% і більше.

Замінюйте червоне й оброблене м’ясо на:

рибу

бобові

горіхи

птицю

Перероблені фрукти

Під цим зазвичай мають на увазі:

фруктові соки (особливо магазинні, з доданим цукром)

сухофрукти (із доданим цукром або сиропом)

фруктові пюре, джеми, варення

консервовані фрукти в сиропі

снекові батончики з фруктовим концентратом

У перероблених фруктах клітковина часто знищена або зменшена, що підвищує рівень глюкози в крові.

Також більшість перероблених фруктів містять доданий цукор, який напряму пов’язаний з підвищенням ризику інсулінорезистентності та цукрового діабету 2 типу.

Саме клітковина в цілих фруктах уповільнює засвоєння цукрів. Її відсутність погіршує глікемічний контроль.

Білий рис

Сам по собі рис не є прямою причиною виникнення діабету, але деякі його види та способи споживання можуть впливати на ризик розвитку цукрового діабету 2 типу, особливо якщо є інші фактори ризику (зайва вага, малорухливий спосіб життя, генетична схильність).

Білий рис має високий глікемічний індекс - він швидко підвищує рівень цукру в крові. Часте вживання великої кількості білого рису пов’язане з підвищеним ризиком діабету 2 типу, особливо у східноазійських країнах, де він є основним продуктом харчування.

Газована солодка вода

Один стандартний стакан (330 мл) може містити до 7-10 чайних ложок цукру. Це спричиняє різке підвищення рівня глюкози в крові, що навантажує підшлункову залозу.

Регулярне споживання великої кількості цукру може призвести до зниження чутливості клітин до інсуліну, що є основним механізмом розвитку діабету 2 типу.

Надлишок калорій із солодких напоїв сприяє збільшенню ваги - один із головних факторів ризику діабету.

Це "порожні калорії" не дають організму вітамінів, мінералів чи клітковини, але підвищують рівень цукру в крові.

Заправка для салату

Кремові та солодкі заправки

Вони містять доданий цукор, трансжири, рафіновані олії, сіль та консерванти. Це може спричиняти інсулінорезистентність, ожиріння й підвищення ризику розвитку діабету 2 типу.

Солодкі соуси (медово-гірчичний, теріякі, соєво-медові тощо)

В їхньому складі міститься велика кількість цукру чи сиропу глюкозо-фруктозного.