6 продуктов, которые ежедневно увеличивают риск диабета: уберите их из рациона
Ежедневное употребление некоторых продуктов может представлять незаметную угрозу для здоровья. К ним относятся сладкие напитки, выпечка и обработанное мясо.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Verywell health.
Крахмалистые овощи
Овощи обычно рекомендуются как часть здорового питания. Однако некоторые содержат больше углеводов, чем другие. Поэтому их называют крахмалистыми.
К таким овощам относят:
- картофель
- кукурузу
- горошек
- батат (сладкий картофель)
- топинамбур
Как они влияют на риск диабета:
- высокий гликемический индекс (ГИ) - белый картофель имеет высокий ГИ, поэтому быстро повышает уровень глюкозы в крови после употребления
- инсулиновая резистентность - постоянная нагрузка на поджелудочную железу приводит к снижению чувствительности клеток к инсулину - ключевой механизм развития диабета 2 типа
- переработанные блюда (жареный картофель, пюре со сливками, чипсы) - они не только имеют много быстрых углеводов, но и насыщенных жиров
Красное и обработанное мясо
Такие продукты содержат высокое содержание нитритов и нитратов. Они приводят к повышенной инсулинорезистентности, нарушению уровня глюкозы (сахара) в крови и усилению оксидативного стресса, что может увеличить риск развития диабета 2 типа.
Даже 50 г обработанного мяса в день (примерно одна сосиска или 2 ломтика бекона) могут повысить риск диабета на 20% и более.
Заменяйте красное и обработанное мясо на:
- рыбу
- бобовые
- орехи
- птицу
Переработанные фрукты
Под этим обычно подразумевают:
- фруктовые соки (особенно магазинные, с добавленным сахаром)
- сухофрукты (с добавленным сахаром или сиропом)
- фруктовые пюре, джемы, варенье
- консервированные фрукты в сиропе
- снековые батончики с фруктовым концентратом
В переработанных фруктах клетчатка часто уничтожена или уменьшена, что повышает уровень глюкозы в крови.
Также большинство переработанных фруктов содержат добавленный сахар, который напрямую связан с повышением риска инсулинорезистентности и сахарного диабета 2 типа.
Именно клетчатка в целых фруктах замедляет усвоение сахаров. Ее отсутствие ухудшает гликемический контроль.
Белый рис
Сам по себе рис не является прямой причиной возникновения диабета, но некоторые его виды и способы потребления могут влиять на риск развития сахарного диабета 2 типа, особенно если есть другие факторы риска (лишний вес, малоподвижный образ жизни, генетическая предрасположенность).
Белый рис имеет высокий гликемический индекс - он быстро повышает уровень сахара в крови. Частое употребление большого количества белого риса связано с повышенным риском диабета 2 типа, особенно в восточноазиатских странах, где он является основным продуктом питания.
Газированная сладкая вода
Один стандартный стакан (330 мл) может содержать до 7-10 чайных ложек сахара. Это вызывает резкое повышение уровня глюкозы в крови, что нагружает поджелудочную железу.
Регулярное потребление большого количества сахара может привести к снижению чувствительности клеток к инсулину, что является основным механизмом развития диабета 2 типа.
Избыток калорий из сладких напитков способствует увеличению веса - один из главных факторов риска диабета.
Это "пустые калории" не дают организму витаминов, минералов или клетчатки, но повышают уровень сахара в крови.
Заправка для салата
Кремовые и сладкие заправки
Они содержат добавленный сахар, трансжиры, рафинированные масла, соль и консерванты. Это может вызывать инсулинорезистентность, ожирение и повышение риска развития диабета 2 типа.
Сладкие соусы (медово-горчичный, терияки, соево-медовые и т.д.)
В их составе содержится большое количество сахара или сиропа глюкозо-фруктозного.
Стоит понимать, что даже "здоровые" заправки, например на основе масла, могут иметь много калорий, что способствует набору веса - одного из главных факторов риска диабета.
Вас может заинтересовать
- Врач назвала 4 простых способа, которые помогут избежать диабета
- 5 продуктов, которые эффективно снижают уровень сахара в крови
- Ранние признаки диабета 2 типа, которые часто игнорируют
Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.