6 прихованих можливостей Netflix, які зроблять перегляд фільмів і серіалів зручнішим

Netflix давно став одним із найпопулярніших сервісів для перегляду фільмів і серіалів. Здавалося б, усе просто: зайшов, вибрав і дивишся. Але у платформи є ціла низка прихованих функцій і налаштувань, про які знають далеко не всі користувачі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на один із провідних у світі сайтів про технології та лайфхаки Lifehacker .

Секретні коди Netflix

Одна з найвідоміших "фішок" Netflix - система прихованих кодів для пошуку контенту. Наприклад, загальний жанр "Бойовики та пригоди" має код 1365, а всередині нього є десятки підкатегорій: "Фільми про захоплення" (20541), "Шпигунські бойовики" (10702) або "Фільми про супергероїв" (10118).

Загалом таких кодів понад 36 тисяч, але офіційної бази компанія поки що не надає. Знайти їх можна на сторонніх сайтах на кшталт What's on Netflix, де зібрано близько 4,1 тисячі кодів.

Варто зазначити, що використовувати їх можна тільки через браузер на комп'ютері, ввівши код у рядок пошуку Netflix або перейшовши за наступним посиланням, замінивши (xx) обраним кодом: netflix.com/browse/genre/хх

Розширений пошук

Замість назв фільмів можна шукати за типами контенту. Наприклад, запит "4K" покаже тільки проекти у відповідній якості, а "Netflix" - тільки оригінальні роботи компанії.

Збереження та обмін фрагментами

Скріншот з Netflix зробити не вийде - сервіс блокує такі спроби. Але в мобільному застосунку без реклами є функція "Моменти": можна зберегти уривок, переглянути його у вкладці "Мій Netflix" або поділитися з друзями.

Вимкнення автоперегляду трейлерів

Багатьом заважає автовідтворення трейлерів під час вибору фільму або серіалу. Це можна відключити: у веб-версії зайдіть в "Управління профілями", далі "Налаштування відтворення" і зніміть галочку "Автоматично відтворювати трейлери".

Пропускаємо заставку одним натисканням

Якщо ви дивитеся Netflix на комп'ютері, напевно використовуєте клавіатуру для управління. Пробіл ставить відео на паузу або запускає його, клавіша "Esc" виводить з повноекранного режиму, а "F" повертає назад.

Стрілки вліво і вправо перемотують на 10 секунд, вгору і вниз регулюють гучність, а клавіша "M" відключає звук. Але мало хто знає, що пропустити вступну заставку серіалу можна кнопкою "S" - у той момент, коли на екрані з'являється "Пропустити вступ".

Історія переглядів під контролем

Усе, що ви дивитеся, зберігається в історії Netflix і є доступним іншим користувачам облікового запису. Однак приховати окремі позиції або всю історію можна в розділі "Перегляд історії" в налаштуваннях профілю.

Там же доступні оцінки фільмів і серіалів, які можна змінювати в будь-який момент: поставити дизлайк, лайк або подвійний лайк.

PIN-код для захисту профілю

Щоб обмежити доступ до вашого профілю, Netflix дозволяє встановити чотиризначний PIN-код. Для цього в налаштуваннях профілю потрібно вибрати пункт "Блокування профілю".

Натисніть "Створити блокування профілю", введіть пароль облікового запису та дотримуйтесь інструкцій на екрані, щоб налаштувати PIN-код.