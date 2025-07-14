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Скачаєте весь Netflix за секунду. В Японії встановили новий рекорд швидкості інтернету

Понеділок 14 липня 2025 12:05
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Скачаєте весь Netflix за секунду. В Японії встановили новий рекорд швидкості інтернету Японські вчені досягли 1,02 петабіта на секунду (фото:
Автор: Павло Колеснік

Дослідники з Національного інституту інформаційних і комунікаційних технологій Японії (NICT) повідомили про встановлення світового рекорду передачі даних: 1,02 петабіта на секунду на відстані 1 800 кілометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільне видання CNET.

Для порівняння: більшість користувачів вимірюють інтернет у мегабітах на секунду (Mbps), а один петабіт - це мільярд мегабіт. Тобто вчені досягли швидкості 1 020 000 000 Mbps, що більш ніж у 3,5 мільйона разів перевищує середній інтернет у США.

Рекорд із практичним потенціалом

На перший погляд, це може здатися просто технологічним трюком - на кшталт підключення 444 ігрових консолей до одного телевізора. Але в реальності такі швидкості критично важливі для майбутнього глобальних мереж.

"Цей результат - важливий крок на шляху до створення масштабованих і високопродуктивних мереж, здатних задовольнити зростаючий світовий попит на дані", - йдеться в офіційному звіті NICT.

Головна перевага розробки - в її сумісності з уже наявною інфраструктурою. Для експерименту використовувалися волоконно-оптичні кабелі з 19-ма ядрами, але з традиційним діаметром 0,125 мм, який використовується в сучасних мережах.

Кожне з 19 ядер здатне передавати потік даних окремим світловим каналом - і все це в тому ж фізичному об'ємі, де раніше працювало одне. Такий підхід дає змогу різко збільшити пропускну здатність без повної заміни наявних 1,4 млн км підводних кабелів, що зв'язують інтернет по всьому світу.

Скачаєте весь Netflix за секунду. В Японії встановили новий рекорд швидкості інтернетуНовий світовий рекорд швидкості передачі даних приблизно в 3,5 мільйона разів перевищує середню швидкість інтернету в США (фото: National Institute of Information and Communications Technology)

Чому це важливо вже зараз

За законом Нільсена, відомим у світі мережевих технологій, швидкість підключення просунутих користувачів зростає на 50% на рік, подвоюючись приблизно кожні 21 місяць. Тобто якщо сьогодні "топовий" користувач використовує гігабітний інтернет, то через 10 років нормою може стати 10 Гбіт/с і більше.

Для того щоб впоратися з такими темпами зростання, технологіям доведеться наздоганяти попит, а отже - це далеко не останній рекорд у галузі.

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