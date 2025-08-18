6 скрытых возможностей Netflix, которые сделают просмотр фильмов и сериалов удобнее

Netflix давно стал одним из самых популярных сервисов для просмотра фильмов и сериалов. Казалось бы, все просто: зашел, выбрал и смотришь. Но у платформы есть целый ряд скрытых функций и настроек, о которых знают далеко не все пользователи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на один из ведущих в мире сайтов о технологиях и лайфхаках Lifehacker .

Секретные коды Netflix

Одна из самых известных "фишек" Netflix - система скрытых кодов для поиска контента. Например, общий жанр "Боевики и приключения" имеет код 1365, а внутри него есть десятки подкатегорий: "Фильмы о захватах" (20541), "Шпионские боевики" (10702) или "Фильмы про супергероев" (10118).

Всего таких кодов более 36 тысяч, но официальной базы компания пока не предоставляет. Найти их можно на сторонних сайтах вроде What’s on Netflix, где собрано около 4,1 тысячи кодов.

Стоит отметить, что использовать их можно только через браузер на компьютере, введя код в строку поиска Netflix или перейти по следующей ссылке, заменив (xx) выбранным кодом: netflix.com/browse/genre/хх.

Расширенный поиск

Вместо названий фильмов можно искать по типам контента. Например, запрос "4K" покажет только проекты в соответствующем качестве, а "Netflix" - только оригинальные работы компании.

Сохранение и обмен фрагментами

Скриншот с Netflix сделать не получится - сервис блокирует такие попытки. Но в мобильном приложении без рекламы есть функция "Моменты": можно сохранить отрывок, пересмотреть его во вкладке "Мой Netflix" или поделиться с друзьями.

Отключение автопросмотра трейлеров

Многим мешает автовоспроизведение трейлеров при выборе фильма или сериала. Это можно отключить: в веб-версии зайдите в "Управление профилями", далее "Настройки воспроизведения" и снимите галочку "Автоматически воспроизводить трейлеры".

Пропускаем заставку одним нажатием

Если вы смотрите Netflix на компьютере, наверняка используете клавиатуру для управления. Пробел ставит видео на паузу или запускает его, клавиша "Esc" выводит из полноэкранного режима, а "F" возвращает обратно.

Стрелки влево и вправо перематывают на 10 секунд, вверх и вниз регулируют громкость, а клавиша "M" отключает звук. Но мало кто знает, что пропустить вступительную заставку сериала можно кнопкой "S" - в тот момент, когда на экране появляется "Пропустить вступление".

История просмотров под контролем

Все, что вы смотрите, сохраняется в истории Netflix и доступно другим пользователям аккаунта. Однако скрыть отдельные позиции или всю историю можно в разделе "Просмотр истории" в настройках профиля.

Там же доступны оценки фильмов и сериалов, которые можно менять в любой момент: поставить дизлайк, лайк или двойной лайк.

PIN-код для защиты профиля

Чтобы ограничить доступ к вашему профилю, Netflix позволяет установить четырехзначный PIN-код. Для этого в настройках профиля нужно выбрать пункт "Блокировка профиля".

Нажмите "Создать блокировку профиля", введите пароль учетной записи и следуйте инструкциям на экране, чтобы настроить PIN-код.