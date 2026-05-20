До 6 людей на одне місце: пасажирів попередили про жорсткий дефіцит квитків на поїзди

20:58 20.05.2026 Ср
3 хв
В УЗ розповіли, як встигнути купити квитки на поїзд
aimg Тетяна Веремєєва
Фото: УЗ попереджає про дефіцит квитків на поїзди (Getty Images)

Цей літній сезон для пасажирів "Укрзалізниці" буде ще складнішим, ніж торік. Вже зараз попит на квитки значно перевищує кількість місць. У компанії попереджають, що влітку ситуація ще більше ускладниться.

Головне:

  • Критичний дефіцит місць: Зараз попит перевищує кількість місць як 4 до 1, а в пік літа на одне місце претендуватимуть до 6 пасажирів.
  • Причина - брак вагонів: Через обстріли та атаки дронів РФ знищила 46 пасажирських вагонів.
  • Найважчий напрямок: Найдефіцитнішим залишається рейс Львів - Київ, де квитки щодня намагаються знайти понад 9,7 тисячі людей.
  • Поради пасажирам: Купувати квитки рівно за 20 діб до виїзду, користуватися функцією автовикупу в застосунку та шукати маршрути з пересадками.
  • Міжнародне сполучення: Замість перевантаженого польського напрямку пасажирам радять купувати квитки до Румунії, Молдови та Угорщини.

Чому літній сезон буде складним

В "Укрзалізниці" повідомили, що за час повномасштабної війни ворог знищив 46 пасажирських вагонів. Ще близько 200 вагонів та один поїзд Intercity+ наразі перебувають у черзі на ремонт після обстрілів, атак дронів і зіткнень.

Окрім цього, ще 1050 вагонів очікують на технічне обстеження та можуть бути виключені з експлуатації через непридатний стан і вік.

У компанії пояснили, що через це кількість місць у поїздах зменшується, тоді як попит, навпаки, продовжує зростати.

"Це означає, що цей літній сезон для нас буде ще важчим, ніж попередній, адже попит зростає, а кількість вагонів - навпаки", - зазначили в УЗ.

Попит у кілька разів перевищує кількість місць

За даними перевізника, вже зараз середнє співвідношення попиту до кількості доступних місць становить 4 до 1. У піковий літній сезон цей показник може зрости до 6 пасажирів на одне місце.

На окремих напрямках ситуація ще складніша. Наприклад, зі Львова до Києва щодня шукають квитки понад 9,7 тисячі людей.

Що радять пасажирам

В "Укрзалізниці" закликали українців планувати поїздки заздалегідь та купувати квитки одразу після відкриття продажу - за 20 діб до відправлення.

Також пасажирам рекомендують:

  • користуватися функцією автовикупу квитків;
  • розглядати маршрути з пересадками;
  • звертати увагу на регіональні поїзди з кондиціонерами.

За даними компанії, від початку року вже 150 тисяч пасажирів придбали близько мільйона квитків саме через автовикуп.

Що радять для міжнародних поїздок

Для подорожей за кордон в УЗ радять звертати увагу не лише на польський напрямок.

Зокрема, у високий сезон простіше придбати квитки до аеропортів у:

  • Молдові;
  • Румунії;
  • Угорщині.

У компанії також нагадали, що на порталі uz-vezemo доступний перелік міжнародних стиковок.

Попри складну ситуацію, в "Укрзалізниці" запевнили, що продовжують ремонтувати старі вагони та будувати нові, щоб збільшити кількість місць у піковий сезон.

Раніше РБК-Україна розповідало про вікові обмеження для пасажирів дитячих вагонів "Укрзалізниці". У компанії пояснили, що користуватися такими вагонами можуть діти до 14 років, оскільки саме так визначає законодавство статус "дитини".

Також ми писали, які послуги пасажири УЗ можуть отримати безкоштовно, а за що доведеться доплатити.

