До 6 людей на одне місце: пасажирів попередили про жорсткий дефіцит квитків на поїзди

Головне: Критичний дефіцит місць: Зараз попит перевищує кількість місць як 4 до 1, а в пік літа на одне місце претендуватимуть до 6 пасажирів.

Зараз попит перевищує кількість місць як 4 до 1, а в пік літа на одне місце претендуватимуть до 6 пасажирів. Причина - брак вагонів: Через обстріли та атаки дронів РФ знищила 46 пасажирських вагонів.

Через обстріли та атаки дронів РФ знищила 46 пасажирських вагонів. Найважчий напрямок: Найдефіцитнішим залишається рейс Львів - Київ, де квитки щодня намагаються знайти понад 9,7 тисячі людей.

Найдефіцитнішим залишається рейс Львів - Київ, де квитки щодня намагаються знайти понад 9,7 тисячі людей. Поради пасажирам: Купувати квитки рівно за 20 діб до виїзду, користуватися функцією автовикупу в застосунку та шукати маршрути з пересадками.

Купувати квитки рівно за 20 діб до виїзду, користуватися функцією автовикупу в застосунку та шукати маршрути з пересадками. Міжнародне сполучення: Замість перевантаженого польського напрямку пасажирам радять купувати квитки до Румунії, Молдови та Угорщини.

Чому літній сезон буде складним

В "Укрзалізниці" повідомили, що за час повномасштабної війни ворог знищив 46 пасажирських вагонів. Ще близько 200 вагонів та один поїзд Intercity+ наразі перебувають у черзі на ремонт після обстрілів, атак дронів і зіткнень.

Окрім цього, ще 1050 вагонів очікують на технічне обстеження та можуть бути виключені з експлуатації через непридатний стан і вік.

У компанії пояснили, що через це кількість місць у поїздах зменшується, тоді як попит, навпаки, продовжує зростати.

"Це означає, що цей літній сезон для нас буде ще важчим, ніж попередній, адже попит зростає, а кількість вагонів - навпаки", - зазначили в УЗ.

Попит у кілька разів перевищує кількість місць

За даними перевізника, вже зараз середнє співвідношення попиту до кількості доступних місць становить 4 до 1. У піковий літній сезон цей показник може зрости до 6 пасажирів на одне місце.

На окремих напрямках ситуація ще складніша. Наприклад, зі Львова до Києва щодня шукають квитки понад 9,7 тисячі людей.

Що радять пасажирам

В "Укрзалізниці" закликали українців планувати поїздки заздалегідь та купувати квитки одразу після відкриття продажу - за 20 діб до відправлення.

Також пасажирам рекомендують:

користуватися функцією автовикупу квитків;

розглядати маршрути з пересадками;

звертати увагу на регіональні поїзди з кондиціонерами.

За даними компанії, від початку року вже 150 тисяч пасажирів придбали близько мільйона квитків саме через автовикуп.

Що радять для міжнародних поїздок

Для подорожей за кордон в УЗ радять звертати увагу не лише на польський напрямок.

Зокрема, у високий сезон простіше придбати квитки до аеропортів у:

Молдові;

Румунії;

Угорщині.

У компанії також нагадали, що на порталі uz-vezemo доступний перелік міжнародних стиковок.

Попри складну ситуацію, в "Укрзалізниці" запевнили, що продовжують ремонтувати старі вагони та будувати нові, щоб збільшити кількість місць у піковий сезон.