До 6 людей на одне місце: пасажирів попередили про жорсткий дефіцит квитків на поїзди

Цей літній сезон для пасажирів "Укрзалізниці" буде ще складнішим, ніж торік. Вже зараз попит на квитки значно перевищує кількість місць. У компанії попереджають, що влітку ситуація ще більше ускладниться.
Головне:
В "Укрзалізниці" повідомили, що за час повномасштабної війни ворог знищив 46 пасажирських вагонів. Ще близько 200 вагонів та один поїзд Intercity+ наразі перебувають у черзі на ремонт після обстрілів, атак дронів і зіткнень.
Окрім цього, ще 1050 вагонів очікують на технічне обстеження та можуть бути виключені з експлуатації через непридатний стан і вік.
У компанії пояснили, що через це кількість місць у поїздах зменшується, тоді як попит, навпаки, продовжує зростати.
"Це означає, що цей літній сезон для нас буде ще важчим, ніж попередній, адже попит зростає, а кількість вагонів - навпаки", - зазначили в УЗ.
За даними перевізника, вже зараз середнє співвідношення попиту до кількості доступних місць становить 4 до 1. У піковий літній сезон цей показник може зрости до 6 пасажирів на одне місце.
На окремих напрямках ситуація ще складніша. Наприклад, зі Львова до Києва щодня шукають квитки понад 9,7 тисячі людей.
В "Укрзалізниці" закликали українців планувати поїздки заздалегідь та купувати квитки одразу після відкриття продажу - за 20 діб до відправлення.
Також пасажирам рекомендують:
За даними компанії, від початку року вже 150 тисяч пасажирів придбали близько мільйона квитків саме через автовикуп.
Для подорожей за кордон в УЗ радять звертати увагу не лише на польський напрямок.
Зокрема, у високий сезон простіше придбати квитки до аеропортів у:
У компанії також нагадали, що на порталі uz-vezemo доступний перелік міжнародних стиковок.
Попри складну ситуацію, в "Укрзалізниці" запевнили, що продовжують ремонтувати старі вагони та будувати нові, щоб збільшити кількість місць у піковий сезон.
