До 6 человек на одно место: пассажиров предупредили о жестком дефиците билетов на поезда

Главное: Критический дефицит мест: Сейчас спрос превышает количество мест как 4 к 1, а в пик лета на одно место будут претендовать до 6 пассажиров.

Почему летний сезон будет сложным

В "Укрзализныце" сообщили, что за время полномасштабной войны враг уничтожил 46 пассажирских вагонов. Еще около 200 вагонов и один поезд Intercity+ сейчас находятся в очереди на ремонт после обстрелов, атак дронов и столкновений.

Кроме этого, еще 1050 вагонов ожидают технического обследования и могут быть исключены из эксплуатации из-за непригодного состояния и возраста.

В компании объяснили, что из-за этого количество мест в поездах уменьшается, тогда как спрос, наоборот, продолжает расти.

"Это означает, что этот летний сезон для нас будет еще тяжелее, чем предыдущий, ведь спрос растет, а количество вагонов - наоборот", - отметили в УЗ.

Спрос в несколько раз превышает количество мест

По данным перевозчика, уже сейчас среднее соотношение спроса к количеству доступных мест составляет 4 к 1. В пиковый летний сезон этот показатель может вырасти до 6 пассажиров на одно место.

На отдельных направлениях ситуация еще сложнее. Например, из Львова в Киев ежедневно ищут билеты более 9,7 тысячи человек.

Что советуют пассажирам

В "Укрзализныце" призвали украинцев планировать поездки заранее и покупать билеты сразу после открытия продаж - за 20 суток до отправления.

Также пассажирам рекомендуют:

пользоваться функцией автовыкупа билетов;

рассматривать маршруты с пересадками;

обращать внимание на региональные поезда с кондиционерами.

По данным компании, с начала года уже 150 тысяч пассажиров приобрели около миллиона билетов именно через автовыкуп.

Что советуют для международных поездок

Для путешествий за границу в УЗ советуют обращать внимание не только на польское направление.

В частности, в высокий сезон проще приобрести билеты в аэропорты в:

Молдове;

Румынии;

Венгрии.

В компании также напомнили, что на портале uz-vezemo доступен перечень международных стыковок.

Несмотря на сложную ситуацию, в "Укрзализныце" заверили, что продолжают ремонтировать старые вагоны и строить новые, чтобы увеличить количество мест в пиковый сезон.