До 6 человек на одно место: пассажиров предупредили о жестком дефиците билетов на поезда

Этот летний сезон для пассажиров "Укрзализныци" будет еще сложнее, чем в прошлом году. Уже сейчас спрос на билеты значительно превышает количество мест. В компании предупреждают, что летом ситуация еще больше усложнится.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".
В "Укрзализныце" сообщили, что за время полномасштабной войны враг уничтожил 46 пассажирских вагонов. Еще около 200 вагонов и один поезд Intercity+ сейчас находятся в очереди на ремонт после обстрелов, атак дронов и столкновений.
Кроме этого, еще 1050 вагонов ожидают технического обследования и могут быть исключены из эксплуатации из-за непригодного состояния и возраста.
В компании объяснили, что из-за этого количество мест в поездах уменьшается, тогда как спрос, наоборот, продолжает расти.
"Это означает, что этот летний сезон для нас будет еще тяжелее, чем предыдущий, ведь спрос растет, а количество вагонов - наоборот", - отметили в УЗ.
По данным перевозчика, уже сейчас среднее соотношение спроса к количеству доступных мест составляет 4 к 1. В пиковый летний сезон этот показатель может вырасти до 6 пассажиров на одно место.
На отдельных направлениях ситуация еще сложнее. Например, из Львова в Киев ежедневно ищут билеты более 9,7 тысячи человек.
В "Укрзализныце" призвали украинцев планировать поездки заранее и покупать билеты сразу после открытия продаж - за 20 суток до отправления.
По данным компании, с начала года уже 150 тысяч пассажиров приобрели около миллиона билетов именно через автовыкуп.
Для путешествий за границу в УЗ советуют обращать внимание не только на польское направление.
В компании также напомнили, что на портале uz-vezemo доступен перечень международных стыковок.
Несмотря на сложную ситуацию, в "Укрзализныце" заверили, что продолжают ремонтировать старые вагоны и строить новые, чтобы увеличить количество мест в пиковый сезон.
