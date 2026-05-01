До 6 грн різниці за літр: огляд цін на АЗС та де найдешевше пальне

11:08 01.05.2026 Пт
2 хв
Ціни на бензин варіюються від близько 67 до 86 гривень, залежно від виду
aimg Марія Кучерявець
Фото: на популярних мережах АЗС вартість пального тримається на майже однаковому рівні (Getty Images)

Більшість популярних українських автозаправних станцій тримають цінники без змін. Водночас різниця у вартості на бензин А-95 на АЗС сягає 6 гривень на літрі залежно від мережі.

Скільки коштує літр бензину, дизеля та автогазу в перший день травня - у матеріалі РБК-Україна нижче.

Читайте також: Паливний кешбек продовжили ще на місяць, але зі змінами

Головне:

  • Найдешевший А-95: можна знайти на "Укрнафті" за 69,90 грн, що на 6 грн дешевше, ніж у приватних мережах.
  • Найдорожче дизельне пальне: преміальні сорти на SOCAR, OKKO та WOG стабільно тримаються вище 92 грн.
  • Автогаз: зберігає відносну стабільність із мінімальною ціною 47,90 грн на державній мережі.

Огляд цін на АЗС

Найвищий рівень цін традиційно тримають OKKO та WOG. Там бензин А-95 коштує близько 75,90-78,90 грн за літр, дизель - до 92,90 грн, автогаз - 49,90 грн.

Трохи дорожче за середній рівень працює SOCAR. Бензин А-95 там коштує близько 75,99-79,99 грн, дизель - до 92,99 грн, автогаз - майже 50 грн.

Фото: ціни на популярних АЗС в Україні станом на 1 травня (інфографіка РБК-Україна)

Найнижчі ціни фіксуються традиційно у державної "Укрнафти". Бензин А-95 продається приблизно по 69,90 грн, дизель - 86,90-88,90 грн, автогаз - 47,90 грн за літр.

Деталізація цін на АЗС на 1 травня

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 85,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 78,90 грн
  • Бензин А-95 Євро: 75,90 грн
  • ДП Pulls: 92,90 грн
  • ДП Євро: 89,90 грн
  • Газ: 49,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 85,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 78,90 грн
  • Бензин 95 Євро: 75,90 грн
  • ДП Mustang: 92,90 грн
  • ДП Євро-5: 89,90 грн
  • Газ: 49,90 грн
  • SOCAR
  • Бензин NANO 100: 85,99 грн
  • Бензин NANO 95: 79,99 грн
  • Бензин А-95: 75,99 грн
  • ДП NANO Extro: 92,99 грн
  • ДП NANO: 89,99 грн
  • Газ: 49,98 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 98 (Energy): 78,90 грн
  • Бензин 95 (Energy): 69,90 грн
  • Бензин А-95: 69,90 грн
  • Бензин А-92: 66,90 грн
  • ДП (Energy): 88,90 грн
  • ДП: 86,90 грн
  • Газ: 47,90 грн
