До 6 грн різниці за літр: огляд цін на АЗС та де найдешевше пальне

Більшість популярних українських автозаправних станцій тримають цінники без змін. Водночас різниця у вартості на бензин А-95 на АЗС сягає 6 гривень на літрі залежно від мережі.
Скільки коштує літр бензину, дизеля та автогазу в перший день травня - у матеріалі РБК-Україна нижче.
Головне:
Найвищий рівень цін традиційно тримають OKKO та WOG. Там бензин А-95 коштує близько 75,90-78,90 грн за літр, дизель - до 92,90 грн, автогаз - 49,90 грн.
Трохи дорожче за середній рівень працює SOCAR. Бензин А-95 там коштує близько 75,99-79,99 грн, дизель - до 92,99 грн, автогаз - майже 50 грн.
Фото: ціни на популярних АЗС в Україні станом на 1 травня (інфографіка РБК-Україна)
Найнижчі ціни фіксуються традиційно у державної "Укрнафти". Бензин А-95 продається приблизно по 69,90 грн, дизель - 86,90-88,90 грн, автогаз - 47,90 грн за літр.
