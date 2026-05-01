До 6 грн разницы за литр: обзор цен на АЗС и где самое дешевое топливо

Большинство популярных украинских автозаправочных станций держат ценники без изменений. В то же время разница в стоимости на бензин А-95 на АЗС достигает 6 гривен на литре в зависимости от сети.
Сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза в первый день мая.
Главное:
Самый высокий уровень цен традиционно держат OKKO и WOG. Там бензин А-95 стоит около 75,90-78,90 грн за литр, дизель - до 92,90 грн, автогаз - 49,90 грн.
Немного дороже среднего уровня работает SOCAR. Бензин А-95 там стоит около 75,99-79,99 грн, дизель - до 92,99 грн, автогаз - почти 50 грн.
Фото: цены на популярных АЗС в Украине по состоянию на 1 мая (инфографика РБК-Украина)
Самые низкие цены фиксируются традиционно у государственной "Укрнафты". Бензин А-95 продается примерно по 69,90 грн, дизель - 86,90-88,90 грн, автогаз - 47,90 грн за литр.
