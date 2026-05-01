До 6 грн разницы за литр: обзор цен на АЗС и где самое дешевое топливо

Главное: Самый дешевый А-95: можно найти на "Укрнафте" за 69,90 грн, что на 6 грн дешевле, чем в частных сетях.

за 69,90 грн, что на 6 грн дешевле, чем в частных сетях. Самое дорогое дизельное топливо : премиальные сорта на SOCAR, OKKO и WOG стабильно держатся выше 92 грн.

: премиальные сорта на SOCAR, OKKO и WOG стабильно держатся выше 92 грн. Автогаз: сохраняет относительную стабильность с минимальной ценой 47,90 грн на государственной сети.

Обзор цен на АЗС

Самый высокий уровень цен традиционно держат OKKO и WOG. Там бензин А-95 стоит около 75,90-78,90 грн за литр, дизель - до 92,90 грн, автогаз - 49,90 грн.

Немного дороже среднего уровня работает SOCAR. Бензин А-95 там стоит около 75,99-79,99 грн, дизель - до 92,99 грн, автогаз - почти 50 грн.

Фото: цены на популярных АЗС в Украине по состоянию на 1 мая (инфографика РБК-Украина)

Самые низкие цены фиксируются традиционно у государственной "Укрнафты". Бензин А-95 продается примерно по 69,90 грн, дизель - 86,90-88,90 грн, автогаз - 47,90 грн за литр.

Детализация цен на АЗС на 1 мая

OKKO

Бензин Pulls 100: 85,90 грн

Бензин Pulls 95: 78,90 грн

Бензин А-95 Евро: 75,90 грн

ДТ Pulls: 92,90 грн

ДТ Евро: 89,90 грн

Газ: 49,90 грн

WOG

Бензин 100: 85,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 78,90 грн

Бензин 95 Евро: 75,90 грн

ДТ Mustang: 92,90 грн

ДТ Евро-5: 89,90 грн

Газ: 49,90 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 85,99 грн

Бензин NANO 95: 79,99 грн.

Бензин А-95: 75,99 грн

ДТ NANO Extro: 92,99 грн.

ДТ NANO: 89,99 грн.

Газ: 49,98 грн

"Укрнафта"