5G уже в Киеве. Как "поймать" новую связь и вырастут ли тарифы – блиц с Минцифры

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В Киеве с сегодняшнего дня заработал пилот 5G. Это уже четвертый город, где тестируют новейшую технологию связи, которой уже воспользовались почти полтора миллиона украинцев.

Где уже можно "поймать" 5G, какой город следующий в очереди и вырастут ли тарифы мобильных операторов – РБК-Украина расспросило Станислава Прибытько, заместителя министра цифровой трансформации по развитию цифровой инфраструктуры.

Главное: Где уже работает сеть : 5G в тестовом режиме заработал в центре Киева (от Майдана Независимости до Бессарабской площади) и на отдельных локациях операторов.

: 5G в тестовом режиме заработал в центре Киева (от Майдана Независимости до Бессарабской площади) и на отдельных локациях операторов. Как подключиться : Заменять SIM-карту не нужно, достаточно иметь смартфон с поддержкой 5G и находиться в зоне покрытия.

: Заменять SIM-карту не нужно, достаточно иметь смартфон с поддержкой 5G и находиться в зоне покрытия. Скорость : Во время тестирования средняя скорость составляет около 500 Мбит/с, а местами достигает более 1 Гбит/с.

: Во время тестирования средняя скорость составляет около 500 Мбит/с, а местами достигает более 1 Гбит/с. Что будет с тарифами : Запуск 5G не означает автоматического повышения стоимости услуг, пользоваться новой связью можно в рамках действующих тарифных планов.

: Запуск 5G не означает автоматического повышения стоимости услуг, пользоваться новой связью можно в рамках действующих тарифных планов. Когда 5G покроет всю страну: Полноценный и масштабный запуск технологии по всей Украине состоится только после завершения войны по соображениям безопасности.

– 5G уже запустили во Львове, Бородянке и Харькове, а теперь и в Киеве – каковы сегодня результаты работы новейшей сети?

– Первые результаты уже подтверждают, что технология работает эффективно. Во время тестирования мы уже фиксировали скорость более 1 Гбит/с, а в среднем пользователи получали около 500 Мбит/с. Это в разы быстрее, чем привычный для большинства 4G.

Но важна не только скорость. Мы видим, что украинцы активно пользуются новой технологией. Во Львове, Бородянке и Харькове 5G уже протестировали почти 1,5 миллиона абонентов. Это свидетельствует о высоком интересе к новой сети. Тем более, что уже примерно каждый четвертый смартфон в Украине поддерживает 5G.

– Где именно в Киеве уже можно поймать 5G?

– Сейчас 5G работает не по всему Киеву, а в отдельных тестовых локациях. Основная зона покрытия – центральная часть города, от Майдана Независимости до Бессарабской площади. Кроме того, у каждого мобильного оператора есть собственные дополнительные локации, где его абоненты уже могут пользоваться 5G.

Мы вместе с операторами сознательно запускаем технологию поэтапно. Это позволяет проверить, как сеть работает в реальных условиях, оценить нагрузку и при необходимости оперативно усовершенствовать ее работу. Постепенно тестовых зон станет больше, а вместе с ними будет расширяться и покрытие 5G.

Фото: Станислав Прибытько (инфографика РБК-Украина)

– Будет ли переход на 5G автоматическим для пользователей? Потребует ли новая технология обязательной замены SIM-карт или смартфонов на модели, поддерживающие стандарт 5G, и предусмотрена ли масштабная информационная кампания для разъяснения этих технических нюансов?

– Для большинства людей все будет очень просто. Если у вас смартфон с поддержкой 5G и вы находитесь в зоне покрытия, достаточно лишь включить 5G в настройках телефона. Однако напоминаю, что если ваш телефон находится в режиме энергосбережения, 5G может не работать. Это связано с тем, что для экономии заряда батареи телефон автоматически ограничивает энергопотребление и отключает самые энергозатратные функции, в частности сеть 5G.

Если ваш телефон поддерживает только 4G или 3G, пользоваться 5G не получится. В то же время переживать не стоит – смартфон и дальше будет работать, как и раньше. Запуск 5G не означает, что сети 4G или 3G перестанут работать.

– В городах, где 5G заработал раньше, сеть тоже доступна на ограниченных территориях. От чего зависит расширение сети и когда 5G покроет всю территорию этих городов?

– Мы не хотим просто быстро поставить галочку, что пилот 5G запустили. Для нас важно, чтобы сеть работала качественно и безопасно.

Поэтому сначала операторы мобильной связи тестируют технологию, анализируют результаты, проверяют оборудование. Это позволит учесть все результаты пилота при подготовке к полноценному запуску 5G после завершения военного положения.

Кроме этого, запуск зависит и от ситуации с безопасностью, и от того, насколько сложно развернуть сеть в конкретном городе. Чем больше город, тем больше требуется времени и инвестиций.

Такой подход уже доказал свою эффективность. В феврале запустили пилот 5G в Харькове. За пять месяцев мобильные операторы увеличили количество базовых станций 5G в городе в 2,5 раза и существенно расширили зону покрытия. Это показывает, что сеть развивается постепенно – на основе результатов тестирования, реального спроса и готовности операторов инвестировать в инфраструктуру.

– Какой город следующим получит 5G и когда? Планируете ли расширять сеть и дальше?

– После Киева планируем расширить пилотную сеть 5G на Одессу.

Уже сегодня в Украине установлено более 300 базовых станций 5G, обеспечивающих работу пилотной сети. Для нас важно протестировать технологию в разных условиях – как в небольших громадах, так и в крупных мегаполисах; как в районах с малоэтажной застройкой, так и среди плотной многоэтажной застройки, где нагрузка на сеть существенно отличается.

Киев и будущий запуск в Одессе, в свою очередь, позволяют оценить работу сети в условиях крупного города с высокой плотностью населения и значительной нагрузкой.

Такой подход помогает понять, как 5G работает в разных сценариях использования, и подготовиться к дальнейшему масштабированию технологии по всей Украине после завершения пилотного этапа.

Изначально мы планировали, что пилотный проект продлится до конца года. Однако в Плане распределения и пользования радиочастотным спектром Украины (РЧС) планируем предусмотреть возможность продлить его на весь период действия военного положения. Это позволит собрать больше практических данных, протестировать технологию в разных условиях и качественно подготовиться к ее полноценному внедрению.

Фото: Станислав Прибытько (инфографика РБК-Украина)

– Какие ключевые различия между 4G и 5G станут наиболее ощутимыми для рядового пользователя в Украине? Речь идет не только о скорости загрузки, но и о качестве связи, стабильности сигнала и возможностях для работы сервисов в реальном времени.

– Прежде всего – это скорость. Большие файлы будут загружаться буквально за секунды, видео будет открываться практически мгновенно. Опыт пилотных запусков 5G в других городах показал, что объем мобильного трафика в сети вырос в несколько раз.

Но дело не только в скорости. 5G имеет гораздо меньшую задержку сигнала. Говоря простыми словами – телефон практически мгновенно получает ответ от сети.

Благодаря этому лучше будут работать онлайн-игры, сервисы виртуальной реальности, а в будущем – множество современных технологий, требующих мгновенной передачи данных.

5G позволяет обеспечивать качественной связью значительно больше устройств на одном квадратном метре, чем 4G.

Для большинства пользователей это означает просто более быстрый, комфортный и стабильный мобильный интернет.

– Внедрение 5G требует значительных инвестиций в инфраструктуру со стороны мобильных операторов. Ведутся ли переговоры между Минцифры и операторами о сохранении доступности тарифов для населения, и стоит ли ожидать роста стоимости услуг после запуска 5G?

– Минцифры не влияет на формирование тарифов операторов мобильной связи, однако вместе с мобильными операторами мы неоднократно говорили об этом – запуск 5G не означает автоматического повышения тарифов.

Пользователи смогут подключаться к новой сети в рамках своих действующих тарифных планов. Для людей ничего не изменится, кроме того, что интернет станет быстрее.

– Вы в своих коммуникациях неоднократно упоминали, что масштабный запуск 5G по стране состоится только после завершения войны. Почему?

– Потому что для нас безопасность – это абсолютный приоритет.

Для полноценного запуска 5G в Украине нужно провести испытания, чтобы оборудование 5G не мешало работе военных. Во время войны крайне важно, чтобы не возникало радиопомех для Сил обороны. Именно поэтому сейчас в Украине внедряется пилотный проект 5G, который позволяет протестировать технологию во время войны перед ее национальным запуском.

В то же время мы не можем поставить развитие страны на паузу. Мир уже давно пользуется 5G, и Украина тоже должна быть готова. Именно поэтому мы проводим пилотные проекты уже сейчас, чтобы после завершения войны не начинать все с нуля.

И именно поэтому я хотел бы отметить работу команд операторов мобильной связи, которые не только восстанавливают связь после обстрелов в прифронтовых регионах, увеличивают покрытие связью в сельской местности, но и развивают новые технологии в Украине во время войны.

Фото: Станислав Прибытько (инфографика РБК-Украина)