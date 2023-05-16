520 окупантів, 13 артсистем і 12 БПЛА: у Генштабі ЗСУ назвали втрати військ РФ за добу

Число ліквідованих російських окупантів в Україні з початку повномасштабного вторгнення становить вже майже 200 тисяч. Українські військові минулої доби ліквідували ще 520 загарбників, а також знищили 13 ворожих артсистем, 12 безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оновлені дані Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.05.23 орієнтовно склали:
"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.
Раніше повідомлялося, що українським захисникам вдалося виявити позиції російських танків біля Кремінної (Луганська область). Точковими ударами з артилерії їх було знищено.
Також ми писали, що українські військові на Лиманському та Куп’янському напрямках знищили два російських танки, один з яких Т-90.
Нагадаємо, що 10 травня російський диктатор Володимир Путін підписав указ, згідно з яким запасників у РФ закликають на військові збори. Аналогічний указ він підписував 18 лютого 2022 року - саме напередодні повномасштабного вторгнення.
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