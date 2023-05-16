UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

520 окупантів, 13 артсистем і 12 БПЛА: у Генштабі ЗСУ назвали втрати військ РФ за добу

Фото: Генштаб ЗСУ оновив втрати РФ у війні в Україні на 16 травня (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Число ліквідованих російських окупантів в Україні з початку повномасштабного вторгнення становить вже майже 200 тисяч. Українські військові минулої доби ліквідували ще 520 загарбників, а також знищили 13 ворожих артсистем, 12 безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оновлені дані Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.05.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 199980 (+520) осіб ліквідовано,
  • танків - 3762 (+3) од.,
  • бойових броньованих машин - 7348 (+12) од.,
  • артилерійських систем - 3150 (+13) од.,
  • РСЗВ - 562 (+0) од.,
  • засоби ППО - 316 (+0) од.,
  • літаків - 308 (+0) од.,
  • вертольотів - 294 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2732 (+12) од.,
  • крилаті ракети - 973 (+0) од.,
  • кораблі/катери - 18 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 6048 (+14) од.,
  • спеціальна техніка - 410 (+3) од.

"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.

Раніше повідомлялося, що українським захисникам вдалося виявити позиції російських танків біля Кремінної (Луганська область). Точковими ударами з артилерії їх було знищено.

Також ми писали, що українські військові на Лиманському та Куп’янському напрямках знищили два російських танки, один з яких Т-90.

Нагадаємо, що 10 травня російський диктатор Володимир Путін підписав указ, згідно з яким запасників у РФ закликають на військові збори. Аналогічний указ він підписував 18 лютого 2022 року - саме напередодні повномасштабного вторгнення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Генштаб ВСУВійна Росії проти України